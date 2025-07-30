Найрідкісніші ведмеді у світі проходять сотні кілометрів у спеку в пошуках води: їх зняли з малюком

Дослідники встановили фотопастки в монгольській пустелі з екстремальним кліматом і їхні старання увінчалися успіхом. У кадр потрапив не тільки найрідкісніший ведмідь на планеті, але і його чарівний нащадок.

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Гобійські ведмеді — найвразливіший з усіх восьми видів ведмедів, що мешкають на Землі. Вважається, що представники цього виду пристосувалися до життя в пустелі Гобі в Монголії, де панують екстремальні температури й неймовірно мало води, пише IFLScience.

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Найрідкісніший ведмідь у світі

Дослідники припускають, що в усьому світі залишилося всього близько 40 представників гобійських ведмедів. На щастя, нещодавно знімальній групі вдалося зняти унікальне відео з гобійськими ведмедями.

Під час зйомок серіалу "Дикі" для Apple TV+ команда встановила фотопастки у віддаленому куточку планети — пустелі Гобі в Монголії — сподіваючись закарбувати на камеру гобійського ведмедя. Зусилля дослідників увінчалися успіхом — на відео потрапив не один, а відразу два гобійських ведмеді. Ба більше, знімальній групі не просто вдалося зафіксувати гобійських ведмедів в екстремальних умовах, на відео також видно дитинча, що дає надію на виживання цілого виду.

Найвразливіший ведмідь на Землі

Решта гобійських ведмедів (Ursus arctos gobiensis) є підвидом бурих ведмедів і мешкають у пустелі Гобі на південному заході Монголії. Тут вони також відомі як "мазаалай".

Представники цього виду вважаються єдиними у світі ведмедями, яким вдалося пристосуватися до життя в умовах настільки екстремально спекотного пустельного клімату. Зазначимо, що ведмеді здебільшого мешкають навколо трьох оазисів на території, відомій як Велика Гобійська територія, що суворо охороняється (GGSPA), яку було створено 1976 року для захисту флори та фауни цього регіону.

Чим харчується найрідкісніший ведмідь у світі

За словами дослідників, раціон гобійських ведмедів може здатися дещо незвичним — ці великі всеїдні тварини здебільшого харчуються частинами дикого ревеню, злаками й дикою цибулею. Вважається, що лише близько 1 відсотка% їхнього раціону складають продукти тваринного походження.

До слова, раніше вчені вже розповідали про гобійських ведмедів — тоді йшлося про тварину, якій довелося пройти 160 кілометрів пустелею в пошуках води.

За словами Девіда Аттенборо, життя в пустелі Гобі перетворило цих ведмедів на одних із найвитриваліших тварин на Землі, які роблять усе, щоб вижити в екстремальних умовах. Зазначимо, що в перекладі з монгольської "Гобі" означає "безводне місце". У цьому й полягає основна проблема цього виду: джерела води можуть перебувати на відстані сотень кілометрів одне від одного.

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