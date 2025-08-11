Ситуація погіршується: континенти швидко втрачають воду і це підвищує рівень світового океану

Неконтрольований забір ґрунтових вод і зміна клімату призвели до значного висихання континентів за останні 22 роки. 101 країна тепер втрачає прісну воду, яка потрапляє в океан.

Учені з'ясували, що за останні 22 роки континенти втратили так багато води, що перевершили льодовикові щити і стали основним чинником підвищення рівня світового океану. Як показує дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, майже 70% втрати води пов'язані з неконтрольованим забором ґрунтових вод. У поєднанні зі зростаючою швидкістю випаровування, спричиненого зміною клімату, це призвело до того, що райони, які швидко висихають, об'єдналися в чотири мега-сухі регіони на планеті. Вчені кажуть, що ситуація постійно погіршується, пише Live Science.

Для вимірювання висихання континентів учені використовували дані із супутників, що реагують на невеликі зміни маси Землі. Гравітаційне тяжіння тягне супутники вниз, коли територія набирає воду, і повертає їх на вихідну орбіту, коли вода втрачається.

Осередки висихання зазвичай являють собою регіони з великими водоносними горизонтами, які люди активно експлуатували десятиліттями, що означає високі темпи втрати води. До таких осередків належать Велика Китайська рівнина, північний захід Індії та Каліфорнійська долина. Ці райони втратили величезну кількість води через діяльність людини і випаровування. Ця вода або потрапляє в річки, які в кінцевому підсумку потрапляють в океан, або випадає у вигляді дощу над океаном, що в кінцевому підсумку призводить до підвищення рівня світового океану.

Вчені кажуть, що сухі райони швидко розширюються, і багато з них об'єднуються. Автори дослідження назвали ці території розміром з континент мега-сухими регіонами. Один розташований у південній Азії, інший охоплює Аляску, північ Канади і північ Росії, третій охоплює Західну Європу, а четвертий — південний захід Північної Америки і Центральну Америку. Поки точно незрозуміло, чому в Південній півкулі немає мега-сухих регіонів.

Дослідники виявили, що 101 країна, де проживає 75% населення світу, втрачає прісну воду останні 22 роки. Наслідки цього дуже серйозні, адже континентальне висихання впливає на виробництво продовольства, біорізноманіття, рівень океану і спосіб життя людей. У міру того, як планета нагрівається, для зрошення сільськогосподарських культур і забезпечення населення знадобиться все більше підземних вод, що змушує людей дедалі глибше бурити водоносні горизонти. Вчені вважають, що необхідно переглянути поточні зусилля з управління водними ресурсами.

Виснаження підземних вод неможливо повернути назад, але зміни у водокористуванні можуть мати велике значення, кажуть учені.

Лісові пожежі стали сильнішими і частішими, що є прямим наслідком втрати води і підвищення температури. Багато регіонів також відчувають брак води, а рівень світового океану за останні 25 років піднявся на 9 сантиметрів. Це наслідок втрати води континентами, кажуть учені.

