С костями, но без мышц и рецепторов: есть ли на самом деле у рыб язык

В классическом понимании того, что мы называем языком — у рыб отсутствуют подобные органы, однако у них есть нечто иное, выполняющее часть тех же функций, что и человеческие языки. Ученые рассказали, как функционируют эти органы.

Related video

Большинство определений "языка" описывают определенный мышечный орган в основании рта, способный двигаться независимо – именно эта способность на самом деле помогает человеку формировать сложную речь. Если следовать этому описанию, у рыб нет языков, но у них есть другой орган, напоминающий человеческий язык по форме и функциям, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как выглядит "язык" у рыб

Вместо языка рыбы используют другой орган, известный как базихьял — костная пластинка, расположенная на дне рта и немного напоминающая язык, но лишенная подвижности. Базихьял имеет кости, но не мускулы, он также лишен вкусовых рецепторов и едва может двигаться.

Исследователи предполагают, что эта структура появилась для защиты брюшной аорты — главного кровеносного сосуда сердца, расположенного в опасной близости ко рту рыб. Без этой защитной структуры, как считается, положение аорты делает ее уязвимой в повседневной жизни рыб во время поглощения добычи.

С другой стороны ученые обнаружили, что, подобно языку, базихьял выполняет функцию во время питания — рыбы используют костную структуру для перемещения пищи в направлении к горлу. Отметим, что млекопитающие используют для этого мышцы языка.

Паразит, поедающий языки рыб Фото: Shutterstock

Разнообразие языков у рыб

Ученые пришли к выводу, что функция "языков" различается в зависимости от видов рыб. Например, некоторые виды используют костную структуру для выброса струи воды, чтобы сбивать ничего не подозревающих насекомых с нависающих ветвей. В то же время миноги используют костные придатки для распыления жидкости. Все это, по мнение ученых, отдаляет базихьял от того, чтобы называть структуру рыбьими "языками".

Костные структуры не содержат вкусовых рецепторов, подобно тому, как это происходит у людей. Но предыдущие исследования показали, что у некоторых рыб вкусовые рецепторы могут располагаться на губах, плавниках и даже коже. Например, у сомов 680 000 вкусовых рецепторов — для сравнения, у людей их лишь около 5 000.

Однако, несмотря на все развлечения и игры, этот придаток представляет собой риск нападения хищников со стороны паразитических изопод, особенно представителей рода Ceratothoa, известных как "кусатели языка". Они зажимают основание языка рыбы, перекрывают кровоснабжение и в конечном итоге приводят к его истощению. После этого паразит полностью заменяет костную структуру рыбы.

Ранее Фокус писал о том, что очень особенные рыбы 30 лет скрывались от ученых: как слизь делала их "невидимыми".