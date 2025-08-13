З кістками, але без м'язів і рецепторів: чи є насправді у риб язик

У класичному розумінні того, що ми називаємо язиком, — у риб відсутні подібні органи, проте в них є щось інше, що виконує частину тих самих функцій, що й людські язики. Вчені розповіли, як функціонують ці органи.

Більшість визначень "язика" описують певний м'язовий орган в основі рота, здатний рухатися незалежно — саме ця здатність насправді допомагає людині формувати складну мову. Якщо слідувати цьому опису, у риб немає язиків, але у них є інший орган, що нагадує людську мову за формою і функціями, пише IFLScience.

Який вигляд має "язик" у риб

Замість язика риби використовують інший орган, відомий як базих'ял — кісткова пластинка, розташована на дні рота, яка трохи нагадує язик, але позбавлена рухливості. Базих'ял має кістки, але не м'язи, він також позбавлений смакових рецепторів і ледь може рухатися.

Дослідники припускають, що ця структура з'явилася для захисту черевної аорти — головної кровоносної судини серця, розташованої в небезпечній близькості до рота риб. Без цієї захисної структури, як вважається, положення аорти робить її вразливою в повсякденному житті риб під час поглинання здобичі.

З іншого боку вчені виявили, що, подібно до язика, базих'ял виконує функцію під час харчування — риби використовують кісткову структуру для переміщення їжі в напрямку до горла. Зазначимо, що ссавці використовують для цього м'язи язика.

Паразит, що поїдає язики риб Фото: Shutterstock

Різноманітність мов у риб

Вчені дійшли висновку, що функція "язиків" різниться залежно від видів риб. Наприклад, деякі види використовують кісткову структуру для викиду струменя води, щоб збивати комах, які нічого не підозрюють, з гілок, що нависають. Водночас міноги використовують кісткові придатки для розпилення рідини. Усе це, на думку вчених, віддаляє базих'ял від того, щоб називати структуру риб'ячими "язиками".

Кісткові структури не містять смакових рецепторів, подібно до того, як це відбувається у людей. Але попередні дослідження показали, що в деяких риб смакові рецептори можуть розташовуватися на губах, плавниках і навіть шкірі. Наприклад, у сомів 680 000 смакових рецепторів — для порівняння, у людей їх лише близько 5 000.

Однак, попри всі розваги та ігри, цей придаток є ризиком нападу хижаків з боку паразитичних ізопод, особливо представників роду Ceratothoa, відомих як "кусателі язика". Вони затискають основу язика риби, перекривають кровопостачання і в кінцевому підсумку призводять до його виснаження. Після цього паразит повністю замінює кісткову структуру риби.

