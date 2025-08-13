В Тихом океане найдена 15-метровая стена: как камень оказался на морском дне (фото)

Открытие было сделано на территории крупнейшего на Земле морского заповедника, который также является домом для крупнейшей в мире колонии альбатросов. Подводная экспедиция была направлена на картирование морского дна, когда команда неожиданно наткнулась на огромную скалу.

Глубоководная экспедиция проводилась у берегов Папаханаумокуакеа, который также называют "образцом будущего", местом обитания крупнейшей в мире колонии альбатросов и примером невероятного успеха крупнейшего на планете морского заповедника. Дело в том, что надлежащая охрана позволила дикой природе вернуться в этом место, что принесло пользу не только местной среде. Но также и соседним водам, пишет IFLScience.

"Волшебный регион" Тихого океана

Несмотря на то, что океан покрывает больше половины поверхности планеты, нам все еще немногое известно о том, что скрывается под толщей воды. В том числе и в этом волшебном регионе Тихого океана. К счастью для науки, недавняя глубоководная экспедиция по картированию морского дна преподнесла сразу несколько сюрпризов.

Команда использовала дистанционно управляемый аппарат для погружения на глубину более 200 метров. В результате им удалось исследовать глубоководные местообитания кораллов и губок, подводные горы, объекты морского наследия и толщу воды.

Во время первого погружения ученые обнаружили крупные стеклянные губки и "чрезвычайно крупный" гидроидный организм размером более 1 метра. Среди других примечательных наблюдений были морские свиньи, глубоководные ящероголовы, редкие или, возможно, новые виды медуз и затонувший авианосец ВМС США.

Монолит на дне Тихого океана

Во время девятого погружения команде также удалось обнаружить любопытный геологический объект. По словам команды, объект представляет собой большую одиночную дайку высотой почти 15 метров, 11 метров в длину и шириной около 4 метров. Любопытно, что на одной из сторон стены, обращенной вверх по течению, были обнаружены многочисленные колонии Hemicorallium с несколькими крупными кораллами Primnoids, разбросанными между ними.

Отметим, что монолит представляет собой вулканическую дайку — пласт плитчатой породы, образовавшийся при застывании магмы в разломе ранее существовавшей породы. Объект был обнаружен на глубине 2040 метров и представляет собой вертикальную стену, ставшую домом для местных кораллов.

