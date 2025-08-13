У Тихому океані знайдено 15-метрову стіну: як камінь опинився на морському дні (фото)

Відкриття було зроблено на території найбільшого на Землі морського заповідника, який також є домівкою для найбільшої у світі колонії альбатросів. Підводна експедиція була спрямована на картування морського дна, коли команда несподівано натрапила на величезну скелю.

Глибоководна експедиція проводилася біля берегів Папаханаумокуакеа, який також називають "взірцем майбутнього", місцем проживання найбільшої у світі колонії альбатросів і прикладом неймовірного успіху найбільшого на планеті морського заповідника. Річ у тім, що належна охорона дала змогу дикій природі повернутися в це місце, що принесло користь не лише місцевому середовищу. Але також і сусіднім водам, пише IFLScience.

"Чарівний регіон" Тихого океану

Попри те, що океан вкриває понад половину поверхні планети, нам все ще небагато відомо про те, що ховається під товщею води. Зокрема і в цьому чарівному регіоні Тихого океану. На щастя для науки, недавня глибоководна експедиція з картування морського дна піднесла відразу кілька сюрпризів.

Команда використовувала дистанційно керований апарат для занурення на глибину понад 200 метрів. У результаті їм вдалося дослідити глибоководні місця проживання коралів і губок, підводні гори, об'єкти морської спадщини та товщу води.

Під час першого занурення вчені виявили великі скляні губки та "надзвичайно великий" гідроїдний організм розміром понад 1 метр. Серед інших примітних спостережень були морські свині, глибоководні ящероголови, рідкісні або, можливо, нові види медуз і затонулий авіаносець ВМС США.

Моноліт на дні Тихого океану

Під час дев'ятого занурення команді також вдалося виявити цікавий геологічний об'єкт. За словами команди, об'єкт являє собою велику поодиноку дайку заввишки майже 15 метрів, 11 метрів завдовжки й завширшки близько 4 метрів. Цікаво, що на одній зі сторін стіни, зверненій догори за течією, було виявлено численні колонії Hemicorallium з кількома великими коралами Primnoids, розкиданими між ними.

Зазначимо, що моноліт являє собою вулканічну дайку — пласт плитчастої породи, що утворився під час застигання магми в розломі породи, яка існувала раніше. Об'єкт було виявлено на глибині 2040 метрів, і він являє собою вертикальну стіну, що стала домівкою для місцевих коралів.

