Самые дружелюбные гиганты в океане: какие киты особенно любят играть с другими видами (видео)

В новом исследовании ученые наблюдали за взаимодействиями китов с другими видами в океане — в результате им наконец-то удалось ответить на вопрос о том, играют ли киты и дельфины вместе. Ученые также выявили один вид китов, которые оказались особенно дружелюбными.

Действительно ли дельфины и киты играют вместе, или дельфины просто донимают китов? Десятилетиями ученые пытались ответить на этот вопрос и теперь, похоже, им это удалось. Исследователи просмотрели сотни фотографий и видео, чтобы определить, какой характер носят взаимодействия между китами и дельфинами, пишет IFLScience.

Взаимодействия китов и дельфинов

По словам соавтора исследования Оливии Кроули, они с коллегами просмотрели 199 отдельных случаев взаимодействия усатых китов и дельфинов. В общей сложности во взаимодействии были замечены 19 различных видов. Отметим, что большинство материалов были взяты из социальных сетей, но некоторые были получены с камер, установлены непосредственно на самих животных.

Команда изучила записи и определила, какие виды животных участвовали в каждом взаимодействии и где эти движения проявлялись по отношению к телу кита, которое условно разделили на три части:

рострум (голова);

бока (туловище);

хвостовой плавник (хвост).

Поведение китов и дельфинов было классифицировано по различным типам поведения. Для китов: перекатывания, движения головой, движение хвостом. Для дельфинов: катание на носу, перевороты животом и выпрыгивание из воды.

Самые дружелюбные киты в океане

По словам ученых, самыми общительными и дружелюбными китами в океане оказались горбатые киты — они участвовали в большинстве роликов со взаимодействиями — около 68%. За ими следовали серые киты и финвалы. Среди дельфинов было выявлено 13 различных видов, включая большинство афалин, а также обыкновенных дельфинов и тихоокеанских белобоких дельфинов.

Результаты также указывают на то, что четверть взаимодействий, проанализированных во время исследования, можно классифицировать как позитивные взаимодействия или игры. В частности, что касается горбатых китов, исследователи полагают, что около трети этих взаимодействий с дельфинами являются позитивными: киты переворачивались, выставляя животы, и медленно двигались, приближаясь к дельфинам.

В восьми случаях команда также наблюдала намеренные прикосновения между китами и дельфинами. Более того, видеозаписи, сделанные камерами, прикрепленными к животным, показали, что взаимодействия продолжались даже после погружения.

Авторы исследования также отмечают, что негативные взаимодействия животных на самом деле были довольно редкими. Более того, лишь немногие из них демонстрировали избегающее поведение — оно в основном было связано с такими особенностями, как кормление. Наименее агрессивные реакции наблюдались у горбатых китов.

По словам руководителя исследования, доктора Олафа Мейнеке, коллективная игра, как правило, носит коллективный и взаимный характер. Однако существует также односторонняя игра, когда один участник воспринимает действие как игровое — например, дельфины дразнят сородичей во время кормления.

Ранее Фокус писал о том, что дельфины болтливее, чем думали люди, и знают не только имена: о чем они говорят.