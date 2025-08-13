Найдоброзичливіші гіганти в океані: які кити особливо люблять гратися з іншими видами (відео)

У новому дослідженні вчені спостерігали за взаємодіями китів з іншими видами в океані — в результаті їм нарешті вдалося відповісти на питання про те, чи грають кити й дельфіни разом. Вчені також виявили один вид китів, які виявилися особливо доброзичливими.

Чи справді дельфіни й кити граються разом, чи дельфіни просто дошкуляють китам? Десятиліттями вчені намагалися відповісти на це питання і тепер схоже їм це вдалося. Дослідники переглянули сотні фотографій і відео, щоб визначити, який характер мають взаємодії між китами та дельфінами, пише IFLScience.

Взаємодії китів і дельфінів

За словами співавтора дослідження Олівії Кроулі, вони з колегами переглянули 199 окремих випадків взаємодії вусатих китів і дельфінів. Загалом у взаємодії були помічені 19 різних видів. Зазначимо, що більшість матеріалів були взяті з соціальних мереж, але деякі були отримані з камер, встановлених безпосередньо на самих тваринах.

Команда вивчила записи та визначила, які види тварин брали участь у кожній взаємодії та де ці рухи проявлялися щодо тіла кита, яке умовно розділили на три частини:

рострум (голова);

боки (тулуб);

хвостовий плавник (хвіст).

Поведінка китів і дельфінів була класифікована за різними типами поведінки. Для китів: перекочування, рухи головою, рух хвостом. Для дельфінів: катання на носі, перевороти животом і вистрибування з води.

Найдружелюбніші кити в океані

За словами вчених, найбільш товариськими й доброзичливими китами в океані виявилися горбаті кити — вони брали участь у більшості роликів із взаємодіями — близько 68%. За ними йшли сірі кити та фінвали. Серед дельфінів було виявлено 13 різних видів, включно з більшістю афалін, а також звичайних дельфінів і тихоокеанських білобоких дельфінів.

Результати також вказують на те, що чверть взаємодій, проаналізованих під час дослідження, можна класифікувати як позитивні взаємодії або ігри. Зокрема, що стосується горбатих китів, дослідники вважають, що близько третини цих взаємодій з дельфінами є позитивними: кити переверталися, виставляючи животи, і повільно рухалися, наближаючись до дельфінів.

У восьми випадках команда також спостерігала навмисні дотики між китами та дельфінами. Ба більше, відеозаписи, зроблені камерами, прикріпленими до тварин, показали, що взаємодії тривали навіть після занурення.

Автори дослідження також зазначають, що негативні взаємодії тварин насправді були досить рідкісними. Ба більше, лише деякі з них демонстрували поведінку уникнення — вона здебільшого була пов'язана з такими особливостями, як годування. Найменш агресивні реакції спостерігалися у горбатих китів.

За словами керівника дослідження, доктора Олафа Мейнеке, колективна гра, як правило, має колективний і взаємний характер. Однак існує також одностороння гра, коли один учасник сприймає дію як ігрову — наприклад, дельфіни дражнять родичів під час годування.

