Мнили себя акулами: киты, бороздившие древний океан Земли, оказались обманчиво милыми

Исследователи изучили окаменелые останки кита возрастом около 26 миллионов лет и пришли к выводу, что эти животные совсем не были похожи на морских гигантов, которых мы знаем сегодня. На самом деле древние киты оказались обманчиво милыми и с повадками акул.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов: некоторые известны нам лишь по окаменелым останкам, другие процветают до сих пор, а третьих ученые лишь только начинают узнавать. В то время как современные киты считаются гигантами океана, 26 миллионов лет назад все было иначе, пишет IFLScience.

Новый вид древних китов

В 2019 году, прогуливаясь по пляжу недалеко от города Жан-Жук, австралиец Росс Дуллард наткнулся на окаменевший фрагмент черепа с едва стертыми зубами и слуховыми косточками. Ученые изучили окаменелость и пришли к выводу, что останки принадлежат неизвестному ранее науке виду, которого назвали в честь австралийца, обнаружившего кости — Janjucetus dullardi.

Исследователи из Музея Виктории пришли к выводу, что окаменелые кости черепа, вероятно, принадлежат молодому представителю Mammalodontidae — семейству китов, живших на Земле в период от 30 до 23 миллионов лет тому, в олигоцене.

До сих пор ископаемые останки, принадлежащие этому семейству, были найдены только у берегов юго-восточной Австралии и Новой Зеландии, и J. dullardi — всего лишь четвертый вид, когда-либо обнаруженный.

По словам старшего куратора отдела палеонтологии позвоночных в Исследовательском институте музеев Виктории и автора нового исследования, доктора Эриха Фицджеральда, в прошлом этот регион когда-то был колыбелью некоторых из самых необычных китов в истории планеты.

Частичный череп и зубы Janjucetus dullardi Фото: Museums Victoria

Обманчиво милый кит

Предполагается, что, как и другие зубатые киты, бороздившие океан в олигоцене, Janjucetus dullardi, вероятно, был относительно небольшим. Исследователи считают, что его длина составляла от 2,05 до 2,18 метра. Однако не стоит заблуждаться, миниатюрные размеры весьма обманчивы — на самом деле древние киты являлись активными хищниками.

По словам ведущего автора исследования, аспиранта Исследовательского института музеев Виктории и Университета Монаша Руайрида Дункана, эти маленькие киты обладали большими глазами и ртом, набитым острыми, режущими зубами. По сути, киты представляли собой "акулью версию усатых китов" — маленькие и обманчиво милые, но вовсе не безобидные.

Авторы исследования отмечают, что новые окаменелости предоставляют лучший на сегодня взгляд на зубы и слуховые косточки китов того времени, сохранившиеся в невероятно точной детализации. МикроКТ слуховых косточек, в частности, позволила исследователям лучше понять, как этот небольшой, но могучий кит мог чувствовать океанскую среду.

По словам исследователей, окаменелости этого древнего кита проливают свет на то, как эти морские животные росли и менялись, а эволюция формировала их тела по мере адаптации жизни в океане.

