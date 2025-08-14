Вважали себе акулами: кити, що борознили стародавній океан Землі, виявилися оманливо милими

Дослідники вивчили скам'янілі останки кита віком близько 26 мільйонів років і дійшли висновку, що ці тварини зовсім не були схожі на морських гігантів, яких ми знаємо сьогодні. Насправді стародавні кити виявилися оманливо милими й зі звичками акул.

Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі відомі нам лише за скам'янілими рештками, інші процвітають дотепер, а про третіх науковці лише починають дізнаватися. У той час як сучасні кити вважаються гігантами океану, 26 мільйонів років тому все було інакше, пише IFLScience.

Новий вид стародавніх китів

У 2019 році, прогулюючись пляжем неподалік міста Жан-Жук, австралієць Росс Дуллард натрапив на скам'янілий фрагмент черепа з ледь стертими зубами й слуховими кісточками. Учені вивчили скам'янілість і дійшли висновку, що рештки належать невідомому раніше науці виду, якого назвали на честь австралійця, що виявив кістки — Janjucetus dullardi.

Дослідники з Музею Вікторії дійшли висновку, що скам'янілі кістки черепа, ймовірно, належать молодому представнику Mammalodontidae — сімейству китів, які жили на Землі в період від 30 до 23 мільйонів років тому, в олігоцені.

Досі викопні рештки, що належать до цього сімейства, були знайдені тільки біля берегів південно-східної Австралії та Нової Зеландії, і J. dullardi — лише четвертий вид, який будь-коли був виявлений.

За словами старшого куратора відділу палеонтології хребетних у Дослідницькому інституті музеїв Вікторії та автора нового дослідження, доктора Еріха Фіцджеральда, у минулому цей регіон колись був колискою деяких із найбільш незвичайних китів в історії планети.

Частковий череп і зуби Janjucetus dullardi Фото: Museums Victoria

Оманливо милий кит

Передбачається, що, як і інші зубаті кити, які борознили океан в олігоцені, Janjucetus dullardi, ймовірно, був відносно невеликим. Дослідники вважають, що його довжина становила від 2,05 до 2,18 метра. Однак не варто помилятися, мініатюрні розміри вельми оманливі — насправді стародавні кити були активними хижаками.

За словами провідного автора дослідження, аспіранта Дослідницького інституту музеїв Вікторії та Університету Монаша Руайріда Дункана, ці маленькі кити володіли великими очима і ротом, набитим гострими зубами, що ріжуть. По суті, кити являли собою "акулячу версію вусатих китів" — маленькі й оманливо милі, але зовсім не нешкідливі.

Автори дослідження зазначають, що нові скам'янілості надають найкращий на сьогодні погляд на зуби та слухові кісточки китів того часу, що збереглися в неймовірно точній деталізації. МікроКТ слухових кісточок, зокрема, дала змогу дослідникам краще зрозуміти, як цей невеликий, але могутній кит міг відчувати океанське середовище.

За словами дослідників, скам'янілості цього стародавнього кита проливають світло на те, як ці морські тварини зростали та змінювалися, а еволюція формувала їхні тіла в міру адаптації життя в океані.

Раніше Фокус писав те, що найважча тварина в історії Землі досі живе на планеті.