Единственный вулкан на Земле, горящий синем пламенем: чем обусловлен необычный цвет лавы (фото)

Вулкан Иджен считается единственным в мире, который регулярно извергает лаву синего цвета. Ученые рассказали, чем вызван необычный оттенок потока и в чем особенность этой системы.

На востоке Явы голубая лава сочится из вулкана Иджен. Яркий цвет потока давно стал местной достопримечательностью и привлекает туристов со всего мире. Но чем вызван столь необычный оттенок? По словам ученых, причиной яркого цвета расплавленной породы является горение сернистого газа, который горит синим цветом, просачиваясь из вулканических трещин при высокой температуре и реагируя с кислородом воздуха, пишет IFLScience.

Единственный вулкан в мире с голубой лавой

Сера часто встречается в вулканических условиях, однако, по словам ученых, Иджен — единственный вулкан в мире, который регулярно горит синим цветом. Это происходит благодаря необычно крупным залежам серы и высокой температуре гидротермальной системы, которая может достигать более 600°C.

На самом деле, если присмотреться, можно заметить, что лава не полностью синяя. Цвет расплавленной породы обусловлен интенсивным, но мягким синим пламенем, исходящим от лавы. К слову, нечто подобное на самом деле можно наблюдать в рюмке с подожженным алкоголем — именно поэтому явление лучше всего наблюдать в темное время суток.

Известно, что кратерный вулкан Иджен расположен в Восточной Яве, Индонезия — недалеко от места стыка Зондской и Австралийской тектонических плит. Этот тип тектонической границы часто является местом интенсивной геологической активности, так как столкновение плит способно генерировать магму, создавая условия для образования вулкана.

Если присметреться, можно заметить, что лава горит синим пламенем Фото: Shutterstock

22 точки извержения

Любопытно, что Иджен — не один вулкан. Он представляет собой систему из примерно 22 точек извержения по краю кальдеры. Этот район, внесенный в список объектов ЮНЕСКО как часть "Биосферного заповедника Иджен", славится своими удивительными природными достопримечательностями, включая ярко-голубую лаву и бирюзовое кислотное озеро, заполняющее главный кратер.

По словам исследователей, главной гидрологической особенностью кальдеры является кратерное озеро Кавах Иджен, которое образовалось в результате обрушения магматической камеры после крупного извержения. С тех пор кальдера заполнена водой бирюзового оттенка, которая отличается высокой кислотностью с pH всего 0,5 — для сравнения, это сопоставимо с кислотой в аккумуляторе.

Считается, что необычные свойства водоема обусловлены геологией, окружающей кратерное озеро, которая и способствовала образованию серной и соляной кислот, а также растворению других минералов в воде.

Отметим, что вулканический комплекс Иджен не только привлекает туристов, но также служит источником дохода для торговли тем, что местные прозвали "дьявольским золотом". Шахтеры подключаются к богатым серой жерлам вулкана, направляя пары по трубам. По мере охлаждения газ конденсируется, превращаясь в расплавленную серу, которая быстро затвердевает, образуя ярко-желтые пластины на каменистой почве. Эти зазубренные куски откалывают, поднимают в корзины и свозят вниз с горы к пунктам сбора.

Далее твердую серу продают и используют в различных промышленных и сельскохозяйственных процессах. Кроме того, из некоторых образцов делают ярко-желтые украшения — однако, ученые предупреждают, что такая работа связана с множеством рисков для здоровья.

