Єдиний вулкан на Землі, що горить синім полум'ям: чим зумовлений незвичайний колір лави (фото)

Вулкан Іджен вважається єдиним у світі, який регулярно вивергає лаву синього кольору. Вчені розповіли, чим викликаний незвичайний відтінок потоку і в чому особливість цієї системи.

На сході Яви блакитна лава сочиться з вулкана Іджен. Яскравий колір потоку давно став місцевою визначною пам'яткою і приваблює туристів з усього світу. Але чим викликаний такий незвичайний відтінок? За словами вчених, причиною яскравого кольору розплавленої породи є горіння сірчистого газу, який горить синім кольором, просочуючись із вулканічних тріщин при високій температурі й реагуючи з киснем повітря, пише IFLScience.

Єдиний вулкан у світі з блакитною лавою

Сірка часто зустрічається у вулканічних умовах, однак, за словами вчених, Іджен — єдиний вулкан у світі, який регулярно горить синім кольором. Це відбувається завдяки незвично великим покладам сірки та високій температурі гідротермальної системи, яка може сягати понад 600°C.

Насправді якщо придивитися, можна помітити, що лава не повністю синя. Колір розплавленої породи обумовлений інтенсивним, але м'яким синім полум'ям, що виходить від лави. До слова, щось подібне насправді можна спостерігати в чарці з підпаленим алкоголем — саме тому явище найкраще спостерігати в темний час доби.

Відомо, що кратерний вулкан Іджен розташований у Східній Яві, Індонезія — недалеко від місця стику Зондської та Австралійської тектонічних плит. Цей тип тектонічного кордону часто є місцем інтенсивної геологічної активності, оскільки зіткнення плит здатне генерувати магму, створюючи умови для утворення вулкана.

Якщо прискіпитися, можна помітити, що лава горить синім полум'ям Фото: Shutterstock

22 точки виверження

Цікаво, що Іджен — не один вулкан. Він являє собою систему з приблизно 22 точок виверження по краю кальдери. Цей район, внесений до списку об'єктів ЮНЕСКО як частина "Біосферного заповідника Іджен", славиться своїми дивовижними природними пам'ятками, включно з яскраво-блакитною лавою і бірюзовим кислотним озером, що заповнює головний кратер.

За словами дослідників, головною гідрологічною особливістю кальдери є кратерне озеро Кавах Іджен, яке утворилося внаслідок обвалення магматичної камери після великого виверження. Відтоді кальдера заповнена водою бірюзового відтінку, яка вирізняється високою кислотністю з pH лише 0,5 — для порівняння, це можна порівняти з кислотою в акумуляторі.

Вважають, що незвичайні властивості водойми зумовлені геологією, що оточує кратерне озеро, яка і сприяла утворенню сірчаної та соляної кислот, а також розчиненню інших мінералів у воді.

Зазначимо, що вулканічний комплекс Іджен не тільки приваблює туристів, а й також служить джерелом доходу для торгівлі тим, що місцеві прозвали "диявольським золотом". Шахтарі підключаються до багатих сіркою жерл вулкана, спрямовуючи пари по трубах. У міру охолодження газ конденсується, перетворюючись на розплавлену сірку, яка швидко твердне, утворюючи яскраво-жовті пластини на кам'янистому ґрунті. Ці зазубрені шматки відколюють, піднімають у кошики й звозять вниз з гори до пунктів збору.

Далі тверду сірку продають і використовують у різних промислових і сільськогосподарських процесах. Крім того, з деяких зразків роблять яскраво-жовті прикраси — проте, вчені попереджають, що така робота пов'язана з безліччю ризиків для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що в серці вулкана розташоване найбільше у світі кислотне озеро.