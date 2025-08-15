Враждебный инопланетный корабль все же мчит к Земле: у профессора из Гарварда есть доказательства

Ведущий профессор астрофизики в Гарварде раскрыл несколько поразительных причин, объясняющих, почему "комета", приближающаяся к нашей планете, на самом деле является передовым «материнским кораблем».

Неопознанный межзвездный объект шириной в несколько километров, проносящийся через нашу Солнечную систему со скоростью 60 километров в секунду, переполошил научный мир и несомненно обратил на себя внимание, пишет Daily Mail.

Враждебный инопланетный корабль или комета

Впервые объект был обнаружен экспертами NASA в июле текущего года и получил название 3I/ATLAS. Большинство астрономов сходятся во мнении, что это комета, которая, к счастью для нас не приблизится к Земле. Однако другие озвучили более тревожную идею: ученые считают, что объект на самом деле может представлять собой "враждебный инопланетный космический корабль".

Еще любопытным кажется то, что во главе сторонников теории о космическом корабле стоит не какой-то сторонник теории заговора, а профессор астрофизики Гарварда. В своей исследовательской работе профессор Ави Леб и его коллеги-исследователи Адам Кроул и Адам Хибберд из лондонской Инициативы по межзвездным исследованиям (IIT) выдвигают подробную теорию о том, кем или чем может быть этот межгалактический гость.

Исследователи считают, что объект может быть не кометой, а огромным материнским кораблем с далекой планеты, оснащенным технологиями, значительно более продвинутыми, чем наши собственные. В подтверждение своей теории Леб с коллегами озвучили восемь аномалий у 3I/ATLAS, подтверждающих их необычную теорию, включая его размер, траекторию и поведение.

Угроза враждебного космического корабля

По словам ученых, каждая отдельная аномалия статистически очень редка, а потому в совокупности они убедительно свидетельствуют о том, что некий все еще неизвестный разум направляет объект к Земле. Леб также считает, что встреча с инопланетной межзвездной технологией — "свидание вслепую астрономических масштабов". Простыми словами, большинство из нас на самом деле не имеют представления о том, как может выглядеть действительно развитая цивилизация. В результате не стоит и ожидать, что люди поймут технологии, которые инопланетяне могли бы разработать.

Сторонники этой теории даже предложили отправить объекту сообщение с помощью радиоволн: "Привет, добро пожаловать в наш район. Мир!" С другой стороны, ученые признают, что разумная жизнь может воспринять такой сигнал как угрозу.

Так какие же аномалии, связанные с 3I/ATLAS, так встревожили профессора Леба? В список доводов Леба с коллегами входят:

отсутствие "хвоста" у кометы — Леб "озадачен" тем, что объект претерпел "значительное негравитационное ускорение", не имея, по всей видимости, никакого хвоста;

необычная "ретроградная орбита" вокруг Солнца — простыми словами, движение против течения Солнечной системы — это может быть "защитным маневром" инопланетных пилотов;

траектория 3I/ATLAS также означает, что он пройдет относительно близко к Венере, Марсу и Юпитеру;

3I/ATLAS достигнет "перигелия" — ближайшей к Солнцу точки — на противоположной стороне Солнца относительно Земли. Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений.

Теория приближения кометы

С другой стороны, большинство коллег Леба пришли к выводу, что 3I/ATLAS является кометой, дрейфующей в космосе миллиарды лет и ускоряющейся благодаря гравитационному "эффекту катапульты" звезд, мимо которых она пролетает. По данным NASA, нынешняя скорость кометы составляет более 200 000 километров в час, что делает ее самой быстрой из когда-либо зарегистрированных.

Отметим, что некоторые из коллег Леба возмущены тем, что он, по их мнению, подводит всех, "увлекаясь научной фантастикой". Например, астроном Оксфордского университета Крис Линтотт считает, что Леб попросту "несет чушь".

