Ворожий інопланетний корабель усе ж мчить до Землі: у професора з Гарварду є докази

Провідний професор астрофізики в Гарварді розкрив кілька дивовижних причин, що пояснюють, чому "комета", що наближається до нашої планети, насправді є передовим "материнським кораблем".

Непізнаний міжзоряний об'єкт завширшки в кілька кілометрів, що проноситься через нашу Сонячну систему зі швидкістю 60 кілометрів на секунду, переполошив науковий світ і, безсумнівно, привернув до себе увагу, пише Daily Mail.

Ворожий інопланетний корабель або комета

Вперше об'єкт був виявлений експертами NASA в липні поточного року й отримав назву 3I/ATLAS. Більшість астрономів сходяться на думці, що це комета, яка, на щастя для нас, не наблизиться до Землі. Однак інші озвучили більш тривожну ідею: вчені вважають, що об'єкт насправді може являти собою "ворожий інопланетний космічний корабель".

Ще цікавим здається те, що на чолі прихильників теорії про космічний корабель стоїть не якийсь прихильник теорії змови, а професор астрофізики Гарварду. У своїй дослідницькій роботі професор Аві Леб і його колеги-дослідники Адам Кроул і Адам Гібберд із лондонської Ініціативи з міжзоряних досліджень (IIT) висувають докладну теорію про те, ким або чим може бути цей міжгалактичний гість.

Дослідники вважають, що об'єкт може бути не кометою, а величезним материнським кораблем з далекої планети, оснащеним технологіями, значно просунутішими, ніж наші власні. На підтвердження своєї теорії Леб з колегами озвучили вісім аномалій у 3I/ATLAS, що підтверджують їхню незвичайну теорію, включно з його розміром, траєкторією і поведінкою.

Загроза ворожого космічного корабля

За словами вчених, кожна окрема аномалія статистично дуже рідкісна, а тому в сукупності вони переконливо свідчать про те, що якийсь усе ще невідомий розум спрямовує об'єкт до Землі. Леб також вважає, що зустріч з інопланетною міжзоряною технологією — "побачення наосліп астрономічних масштабів". Простими словами, більшість із нас насправді не мають уявлення про те, який вигляд може мати справді розвинена цивілізація. У результаті не варто й очікувати, що люди зрозуміють технології, які інопланетяни могли б розробити.

Прихильники цієї теорії навіть запропонували відправити об'єкту повідомлення за допомогою радіохвиль: "Привіт, ласкаво просимо в наш район. Мир!" З іншого боку, вчені визнають, що розумне життя може сприйняти такий сигнал як загрозу.

То які ж аномалії, пов'язані з 3I/ATLAS, так стривожили професора Леба? До списку доводів Леба з колегами входять:

відсутність "хвоста" у комети — Леб "спантеличений" тим, що об'єкт зазнав "значного негравітаційного прискорення", не маючи, вочевидь, ніякого хвоста;

незвичайна "ретроградна орбіта" навколо Сонця — простими словами, рух проти течії Сонячної системи — це може бути "захисним маневром" інопланетних пілотів;

траєкторія 3I/ATLAS також означає, що він пройде відносно близько до Венери, Марса і Юпітера;

3I/ATLAS досягне "перигелію" — найближчої до Сонця точки — на протилежному боці Сонця щодо Землі. Це може бути зроблено навмисно, щоб уникнути детальних спостережень.

Теорія наближення комети

З іншого боку, більшість колег Леба дійшли висновку, що 3I/ATLAS є кометою, яка дрейфує в космосі мільярди років і прискорюється завдяки гравітаційному "ефекту катапульти" зірок, повз які вона пролітає. За даними NASA, нинішня швидкість комети становить понад 200 000 кілометрів на годину, що робить її найшвидшою з коли-небудь зареєстрованих.

Зазначимо, що деякі з колег Леба обурені тим, що він, на їхню думку, підводить усіх, "захоплюючись науковою фантастикою". Наприклад, астроном Оксфордського університету Кріс Лінтотт вважає, що Леб просто "несе нісенітницю".

