Молния трижды ударила в электрокар мужчины: в автосервисе были шокированы последствиями (видео)

На Тайване водитель ехал на своем электрокаре, как внезапно в его машину трижды подряд попала молния. В результате инцидента ни мужчина, ни его машина не получили серьезных повреждений благодаря особому феномену.

Инцидент попал на камеру наблюдения 8 августа, который произошел в одном из пригородов Тайбэя, сообщает издание Sycaijing.com.

Журналисты пишут, что под тройной удар молнии попал электрокар BYD Song Plus, который является самым экспортируемым электрокаром в Поднебесной. В тот момент, когда мужчина за рулем ехал по своим делам, стихия трижды ударила по машине.

Сам водитель, как пишет СМИ, остался невредимым и не почувствовал ничего во время удара молнии. Затем он поехал на сервис, чтобы проверить состояние машины. На удивление, техники не обнаружили никаких коротких замыканий или повреждений батареи, электронного блока управления (ECU) или двигателя.

В целом в автомастерской увидели лишь две проблемы — в местах попаданий на крыше остались повреждения, а на багажных рейлингах — следы ожогов. Все остальное, включая интерьер, оказалось неповрежденным.

Почему водитель смог выжить: научное объяснение

Издание CarBuzz объяснило, что мужчина не получил никаких повреждений по меньшей мере по двум причинам, и обе они связаны с простым и довольно четким объяснением.

"Во-первых, система аварийного отключения питания Song Plus сработала сразу после первого удара молнии, защитив электронику. Во-вторых, машина фактически действовала как "клетка Фарадея": ток проходил по металлическому кузову в землю, не попадая в салон. По словам китайских экспертов, это и уберегло пассажиров", — говорится в тексте СМИ.

Представитель BYD подтвердил, что ни автомобиль, ни его пассажиры не пострадали, однако призвал водителей быть осторожными во время грозы. В такой ситуации советуют сохранять спокойствие в подобных ситуациях и не покидать автомобиль, ведь это может уберечь жизнь.

