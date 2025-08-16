Блискавка тричі вдарила в електрокар чоловіка: в автосервісі були шоковані наслідками (відео)

На Тайвані водій їхав на своєму електрокарі, як раптово в його машину тричі поспіль влучила блискавка. Внаслідок інциденту ані чоловік, ані його машина не зазнали серйозних пошкоджень завдяки особливому феномену.

Інцидент потрапив на камеру спостереження 8 серпня, який стався в одному з передмість Тайбея, повідомляє видання Sycaijing.com.

Журналісти пишуть, що під потрійний удар блискавки потрапив електрокар BYD Song Plus, який є найекспортованішим електрокаром у Піднебесній. В той момент, коли чоловік за кермом їхав у своїх справах, стихія тричі вдарила по машині.

Сам кермувальник, як пише ЗМІ, залишився неушкодженим і не відчув нічого під час удару блискавки. Потім він поїхав на сервіс, аби перевірити стан машини. На диво, техніки не виявили жодних коротких замикань чи пошкоджень батареї, електронного блоку керування (ECU) або двигуна.

Загалом в автомайстерні побачили лише дві проблеми — в місцях влучань на даху залишилися пошкодження, а на багажних рейлінгах — сліди опіків. Усе інше, включно з інтер’єром, виявилося неушкодженим.

Чому водій зміг вижити: наукове пояснення

Видання CarBuzz пояснило, що чоловік не зазнав ніяких ушкоджень через щонайменше дві причини, і обидві вони пов'язані з простим і доволі чітким поясненням.

"По-перше, система аварійного відключення живлення Song Plus спрацювала одразу після першого удару блискавки, захистивши електроніку. По-друге, машина фактично діяла як "клітка Фарадея": струм проходив по металевому кузову в землю, не потрапляючи в салон. За словами китайських експертів, це й уберегло пасажирів", — йдеться в тексті ЗМІ.

Представник BYD підтвердив, що ані автомобіль, ані його пасажири не постраждали, проте закликав водіїв бути обережними під час грози. В такій ситуації радять зберігати спокій у подібних ситуаціях і не покидати автомобіль, адже це може вберегти життя.

