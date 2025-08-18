Рождение жизни за пределами Земли: планета встречает первых в истории детенышей мышей из космоса

Если человечество планирует колонизировать другие планеты, нам потребуется провести много времени в космосе – поэтому ученые сосредоточены на понимании всех аспектов того, чем это грозит организму. В рамках этих исследований только что обнаружено, что стволовые клетки мышей, криоконсервированные в космосе, могут дать здоровое потомство.

Предыдущие исследования уже показали, что во время длительного пребывания в космосе человеческие тела ведут себя подобно "банке с газировкой". Кроме того, космический полет может повлиять на нашу иммунную систему, и люди теряют мышечную и костную плотность ускоренными темпами, пишет Popular Science.

Но как космос влияет на нашу способность производить здоровое потомство? Новое исследование показывает, что стволовые клетки мышей, криоконсервированные в космосе, на самом деле могут дать здоровое потомство.

Рождение жизни

Половые клетки являются клетками-предшественниками яйцеклеток и сперматозоидов, а изучение влияния космического полета на половые клетки, по словам ученых, критически важно, поскольку они напрямую влияют на следующее поколение. Если этим клеткам будет нанесен необратимый ущерб, он, вероятно, передастся и потомству. Более ранние исследования эмбриональных клеток стволовых клеток, перенесших космический полет, выявили некоторые отклонения. Однако точная причина повреждения до сих пор остается загадкой.

В новом исследовании ученые из Киотского университета в Японии решили проверить потенциальный вред, который космический полет наносит сперматогониальным стволовым клеткам – типу половых клеток, которые живут в яичках и превращаются в сперматозоиды для размножения. Для этого команда использовала стволовые клетки мышей, репродуктивный период которых гораздо короче, чем у людей, а потому ущерб потомству легче обнаружить.

На первом этапе ученые заморозили стволовые клетки животных. Далее их отправили на Международную космическую станцию и хранили там в морозильной камере в течение полугода. После этого клетки вернулись в Киото и ученые не обнаружили никаких первоначальных отклонений.

После размораживания стволовых клеток ученые транспортировали их в яички мышей. Спустя три-четыре месяца после спаривания традиционным способом родилось потомство из замороженных клеток. Данные указывают на то, что новорожденные мыши были здоровы и имели нормальную экспрессию генов. Авторы исследования считают, что данные указывают на то, что криоконсервированные половые клетки могут сохранять фертильность в течение минимум шести месяцев. По крайней мере, у мышей.

Чьи стволовые клетки можно хранить на МКС

По словам соавтора исследования, биолога Мито Канацу-Шинохара, одним из важнейших аспектов остается понимание того, как долго стволовые клетки могут храниться на МКС. Эти данные помогут лучше понять ограничения по хранению для будущих космических полетов с участием человека.

Стволовые клетки многих видов могут быть криоконсервированы и при этом производить здоровую сперму. Изучая реакцию этих клеток на замораживание у животных, ученые могли бы лучше понять, как это влияет на клетки, которые во время длительных полетов в будущем превратятся в яйцеклетки и сперматозоиды.

Изначально команда предполагала, что ученые, работавшие над исследованием, предполагали, что сам космический полет будет более вреден для сперматогониальных стволовых клеток, чем криоконсервация, из-за их чувствительности к радиации. Однако результаты указывают на то, что все совсем наоборот. Результаты показали, что концентрация перекиси водорода, используемая при криоконсервации, действительно уничтожила часть клеток, но различия между половыми клетками до и после полета все еще были минимальными.

По словам ученых, чтобы сделать выводы относительно человека, потребуется провести еще несколько исследований. Хотя потомство мышей выглядит нормальным и не имеет аномальных ДНК-структур, долгосрочные проблемы со здоровьем все еще нельзя исключить.

Ранее Фокус писал о том, что произойдет, если ребенок родится в космосе.