Народження життя за межами Землі: планета зустрічає перших в історії дитинчат мишей із космосу

Якщо людство планує колонізувати інші планети, нам потрібно буде провести багато часу в космосі — тому вчені зосереджені на розумінні всіх аспектів того, чим це загрожує організму. У рамках цих досліджень щойно виявлено, що стовбурові клітини мишей, кріоконсервовані в космосі, можуть дати здорове потомство.

Попередні дослідження вже показали, що під час тривалого перебування в космосі людські тіла поводяться подібно до "банки з газованою водою". Крім того, космічний політ може вплинути на нашу імунну систему, і люди втрачають м'язову та кісткову щільність прискореними темпами, пише Popular Science.

Але як космос впливає на нашу здатність виробляти здорове потомство? Нове дослідження показує, що стовбурові клітини мишей, кріоконсервовані в космосі, насправді можуть дати здорове потомство.

Народження життя

Статеві клітини є клітинами-попередниками яйцеклітин і сперматозоїдів, а вивчення впливу космічного польоту на статеві клітини, за словами вчених, є критично важливим, оскільки вони безпосередньо впливають на наступне покоління. Якщо цим клітинам буде завдано незворотної шкоди, вона, ймовірно, передасться і потомству. Більш ранні дослідження ембріональних клітин стовбурових клітин, які перенесли космічний політ, виявили деякі відхилення. Однак точна причина пошкодження досі залишається загадкою.

У новому дослідженні вчені з Кіотського університету в Японії вирішили перевірити потенційну шкоду, яку космічний політ завдає сперматогоніальним стовбуровим клітинам — типу статевих клітин, що живуть у яєчках і перетворюються на сперматозоїди для розмноження. Для цього команда використовувала стовбурові клітини мишей, репродуктивний період яких набагато коротший, ніж у людей, а тому шкоду потомству легше виявити.

На першому етапі вчені заморозили стовбурові клітини тварин. Далі їх відправили на Міжнародну космічну станцію і зберігали там у морозильній камері протягом пів року. Після цього клітини повернулися в Кіото і вчені не виявили жодних початкових відхилень.

Після розморожування стовбурових клітин учені транспортували їх у яєчка мишей. Через три-чотири місяці після спарювання традиційним способом народилося потомство із заморожених клітин. Дані вказують на те, що новонароджені миші були здорові й мали нормальну експресію генів. Автори дослідження вважають, що дані вказують на те, що кріоконсервовані статеві клітини можуть зберігати фертильність протягом щонайменше шести місяців. Принаймні, у мишей.

Чиї стовбурові клітини можна зберігати на МКС

За словами співавтора дослідження, біолога Міто Канацу-Шинохара, одним із найважливіших аспектів залишається розуміння того, як довго стовбурові клітини можуть зберігатися на МКС. Ці дані допоможуть краще зрозуміти обмеження щодо зберігання для майбутніх космічних польотів за участю людини.

Стовбурові клітини багатьох видів можуть бути кріоконсервовані та при цьому виробляти здорову сперму. Вивчаючи реакцію цих клітин на заморожування у тварин, вчені могли б краще зрозуміти, як це впливає на клітини, які під час тривалих польотів у майбутньому перетворяться на яйцеклітини й сперматозоїди.

Спочатку команда припускала, що вчені, які працювали над дослідженням, припускали, що сам космічний політ буде більш шкідливим для сперматогоніальних стовбурових клітин, ніж кріоконсервація, через їхню чутливість до радіації. Однак результати вказують на те, що все зовсім навпаки. Результати показали, що концентрація перекису водню, яка використовується під час кріоконсервації, справді знищила частину клітин, але відмінності між статевими клітинами до і після польоту все ще були мінімальними.

За словами вчених, щоб зробити висновки щодо людини, потрібно провести ще кілька досліджень. Хоча потомство мишей виглядає нормальним і не має аномальних ДНК-структур, довгострокові проблеми зі здоров'ям все ще не можна виключити.

Раніше Фокус писав про те, що станеться, якщо дитина народиться в космосі.