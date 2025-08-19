Неизвестный ранее источник влаги питал жизнь в Сахаре дольше, чем считалось: что это было

В новом исследовании ученые изучили древние кратерные озера и обнаружили, что они переписывают историю климата Сахары, а возможно и происхождение цивилизации. Считается, что в пустыне был дополнительный источник влаги, помогающий поддерживать жизнь в Сахаре.

Сахара является одним из наиболее засушливых мест на Земле, однако так было не всегда. С виду самая большая пустыня в мире может казаться вечной или, по крайней мере, очень древней. Однако палеоклиматологи уже давно выяснили, что к концу последнего ледникового периода Сахара на самом деле представляла собой обширную саванну. Более того, нынешняя пустыня некогда также являлась домом для обильной жизни, пишет IFLScience.

Жизнь процветала в Сахаре

Даже после начала глобального потепления регион пережил так называемый африканский голоценовый влажный период (AHHP), во время которого в Сахаре проживало множество людей, но, как считается, он закончился 6000 лет назад.

Горы Тибести в Чаде — самые высокие горы Сахары, и новые исследования показывают, что на северном склоне кратера еще долгое время выпадали обильные дожди, когда другие районы были сухими. Простыми словами, открытие указывает на то, что в Сахаре существовал дополнительный источник дождей, благодаря которому часть территории оставалась пригодной для жизни до удивительно недавнего времени. По словам исследователей, новые данные рисуют совершенно иную картину региона и его климата.

Отметим, что новое исследование основано на изучении кратера, известного как Дун-Орей, или Тру-о-Натрон – он все еще мало изучен из-за своей удаленности и нестабильности региона. Однако нечто ученым все же удалось выяснить: глубина кратера когда-то могла достигать 330 метров, а площадь его поверхности составляла около 40 квадратных километров.

Недавняя экспедиция обнаружила доказательства того, что в Тру-о-Натроне неожиданно часто было много воды. К такому выводу ученые пришли, основываясь на остатках растений, найденных в ныне высохшем озере и изотопах кислорода, извлеченных из мелких водных организмов.

Скрытый источник воды в прошлом Сахары

По словам соавтора исследования, профессора Мартина Клауссена из Института метеорологии Общества Макса Планка, они с коллегами пришли к выводу, что около 7000 лет назад горы Тибести получали минимум в 10 раз больше осадков, чем окружающие их равнины. Засуха началась лишь 6500 лет назад и усилилась примерно 1200 лет спустя.

Модели, использующие среднюю высоту над крупными массивами, искажают высоту вершин Тибести и, следовательно, их влияние на дождевые облака, поэтому исследователи использовали более высокое разрешение для объяснения результатов. В результате команде впервые удалось учесть в моделировании крутой рельеф и динамику осадков в Тибести – для сравнения, ранее это считалось невозможным.

Ранее возникновение AHHP связывали с более сильным западноафриканским муссоном, приносящим дожди гораздо севернее, чем сегодня. Однако то, что дожди выпадали в горах Тибести, в то время как районы на западе и юге оставались более сухими, указывает на то, что вода, вероятно, поступала со Средиземного моря. Ученым все еще неизвестно насколько сильное влияние северо-восточные ветры со Средиземного моря оказывали на климат Сахары, но, они, вероятно, сыграли важную роль в продлении периода, когда по крайней некоторые территории Сахары все еще оставались пригодными для жизни.

