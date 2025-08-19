Опасность в небе: как не стать жертвой "грязных бомб" чаек, парящих над пляжами

Любой, кто отдыхает на море, знает, что нужно беречь еду от чаек, охотящихся на вашу еду. Но есть и другая опасность, связанная с этими птицами – их фекалии. Ученые рассказали, как избежать атаки со стороны птиц.

Related video

Изначально ученые намеревались узнать, как морские птицы бегают по поверхности моря во время взлета. Однако в какой-то момент исследование повернулось в совершенно иную сторону – в результате ученые выяснили, как часто испражняются морские птицы и как защититься от "бомб", которые они скидывают, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Какую угрозу несут морские чайки

По словам ведущего автора исследования Лео Уэсака из Токийского университета, они с коллегами просматривали видео и были весьма удивлены тем, насколько часто испражняются морские чайки. Изначально, они решили, что это забавно, но позже оказалось, что это гораздо интереснее и имеет важное значение для морской экологии.

Ученые не знали, почему морские чайки сохраняли такой ритм испражнений, но считали, что на то должна быть некая причина. В ходе исследования ученые прикрепили небольших камер с обратной стороны к животам 15 полосатых буревестников. В результате им удалось зафиксировать и проанализировать почти 200 "актов дефекации" — они обнаружили, что птицы почти всегда справляли нужду в полете

Результаты исследования также показывают, что дефекация также часто следовала вскоре после взлета. Более того, порой ученые замечали, что птицы буквально взлетали исключительно для того, чтобы сходить в туалет, и возвращались в воду в течение минуты. Это, по словам ученых, указывает на то, что птицы намеренно избегают испражнений во время плавания.

Почему чайки испражняются лишь в полете

По словам Уэсака, у полосатых буревестников очень длинные и узкие крылья, которые подходят для планирования, а не для взмахов. Им приходится энергично махать крыльями, чтобы взлететь, что истощает их. Простыми словами, риск испражнения на поверхности моря перевешивает усилия, затрачиваемые на взлет.

Команда предположила, что для этого должна быть веская причина. Предполагается, что такая привычка, вероятно, может уберечь птиц от загрязнения перьев фекалиями, помочь им избежать привлечения хищников или просто облегчить испражнения по сравнению с плавающим положением.

Наблюдения указыват на то, что в полете птицы испражнялись примерно каждые 4-10 минут. Ученые также подсчитали, что птицы выделяют 30 граммов фекалий каждый час, что составляет около 5% от массы их тела. Таким образом, избежать "грязных бомб" можно, избегая стай птиц, парящих в небе.

Чтобы лучше узнать об их ритме испражнений, команда планирует использовать в будущих исследованиях камеры с более длительным временем автономной работы в сочетании с GPS.

Благодаря высокому содержанию азота и фосфора, помет морских птиц обогащает почву и удобряет прибрежные воды. Хорошо известно, как эти питательные вещества влияют на формирование экосистем на суше, однако гораздо меньше известно об их влиянии на океанские экосистемы. Предполагается, что помет птиц, вероятно, может обеспечивать питательными веществами планктон и других морских обитателей.

Напомним, ранее мы писали о том, что тело кита после смерти опускается на морское дно и может десятилетиями питать морскую экосистему. Недавно ученые впервые наблюдали, как сотни морских организмов питаются тушей кита на морском дне.

Ранее Фокус писал о том, что ученые настаивают, что чайки вовсе не "преступники", как считалось ранее.