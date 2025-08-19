Небезпека в небі: як не стати жертвою "брудних бомб" чайок, що ширяють над пляжами

Той, хто відпочиває на морі, знає, що потрібно берегти їжу від чайок, які полюють на вашу їжу. Але є й інша небезпека, пов'язана з цими птахами — їхні фекалії. Учені розповіли, як уникнути атаки з боку птахів.

Спочатку вчені мали намір дізнатися, як морські птахи бігають по поверхні моря під час зльоту. Однак у якийсь момент дослідження повернулося в зовсім інший бік — у результаті вчені з'ясували, як часто випорожнюються морські птахи і як захиститися від "бомб", які вони скидають, пише Daily Mail.

Яку загрозу несуть морські чайки

За словами провідного автора дослідження Лео Весака з Токійського університету, вони з колегами переглядали відео і були вельми здивовані тим, наскільки часто випорожнюються морські чайки. Спочатку, вони вирішили, що це кумедно, але пізніше виявилося, що це набагато цікавіше і має важливе значення для морської екології.

Учені не знали, чому морські чайки зберігали такий ритм випорожнень, але вважали, що на те має бути якась причина. Під час дослідження вчені прикріпили невеликі камери зі зворотного боку до животів 15 смугастих буревісників. У результаті їм вдалося зафіксувати й проаналізувати майже 200 "актів дефекації" — вони виявили, що птахи майже завжди справляли нужду в польоті

Результати дослідження також показують, що дефекація також часто відбувалася незабаром після зльоту. Ба більше, часом учені помічали, що птахи буквально злітали виключно для того, щоб сходити в туалет, і поверталися у воду протягом хвилини. Це, за словами вчених, вказує на те, що птахи навмисно уникають випорожнень під час плавання.

Чому чайки випорожнюються лише в польоті

За словами Весака, у смугастих буревісників дуже довгі та вузькі крила, які підходять для планування, а не для змахів. Їм доводиться енергійно махати крилами, щоб злетіти, що виснажує їх. Простими словами, ризик випорожнення на поверхні моря переважує зусилля, що витрачаються на зліт.

Команда припустила, що для цього має бути вагома причина. Передбачається, що така звичка, ймовірно, може вберегти птахів від забруднення пір'я фекаліями, допомогти їм уникнути залучення хижаків або просто полегшити випорожнення порівняно з плаванням у воді.

Спостереження вказують на те, що в польоті птахи випорожнювалися приблизно кожні 4-10 хвилин. Учені також підрахували, що птахи виділяють 30 грамів фекалій щогодини, що становить близько 5% від маси їхнього тіла. Таким чином, уникнути "брудних бомб" можна, уникаючи зграй птахів, що ширяють у небі.

Щоб краще дізнатися про їхній ритм випорожнень, команда планує використовувати в майбутніх дослідженнях камери з тривалішим часом автономної роботи в поєднанні з GPS.

Завдяки високому вмісту азоту і фосфору, послід морських птахів збагачує ґрунт і удобрює прибережні води. Добре відомо, як ці поживні речовини впливають на формування екосистем на суші, проте набагато менше відомо про їхній вплив на океанські екосистеми. Передбачається, що послід птахів, ймовірно, може забезпечувати поживними речовинами планктон та інших морських мешканців.

