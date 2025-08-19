Менее 1% всех запасов Земли: какая форма золота считается самой редкой на планете

Тысячи лет золото является предметом вожделения людей по всему земному шару, но в дикой природе оно встречается во множестве различных форм. Какая же из них является самой редкой в мире? Ученые дали ответ.

Одной из самых редких и необычных форм золота является кристаллическое золото, образующееся глубоко под землей. Оно составляет лишь около 1% от всех мировых запасов золота и сохраняет свою первоначальную форму, созданную трещинами в земной коре, пишет IFLScience.

Откуда на Земле берется золото?

Для формирования повторяющегося узора, который впоследствии превращается в кристаллы, требуется правильное сочетание температуры, давления и химических процессов. Сформированные формы могут представлять собой кубы, октаэдрамы или ветвящиеся "дендритные" структуры, однако редко бывает так, чтобы форма сохранялась.

По словам ученых, дело в том, что золото часто проходит долгий путь, прежде чем попадает в руки людей – к этому моменту оно, как правило, сглаживается и размывается, приобретая более типичные формы, похожие на самородки. К слову, именно это делает самородки кристаллического золота такими редкими и интересными – им удалось избежать износа и сохранить изначальную форму.

Как образуется кристаллическое золото?

Кристаллическое золото образуется глубоко под землей в трещинах между горными породами, а затем выносится на поверхность по мере их движения. Процессы, необходимые для сохранения кристаллического золота, настолько точны, что, по словам ученых, оно составляет лишь около 1% от всех мировых запасов золота.

Такая редкость приводит к тому, что самородки кристаллического золота часто продаются дороже своего веса в золоте. Эксперты объясняют это тем, что они сами по себе являются своего рода произведением искусства. Например, недавно такой самородок был выставлен на аукционе Heritage Nature & Science Signature Auction, и это действительно нечто особенное.

Чем особенно кристаллическое золото?

По словам ученых, самой очевидной особенность самородков кристаллического золота является их размер – например, общий вес массивного образца может составлять около 1,7 килограмма. Эксперты отмечают, что этот огромный образец был найден в Западной Австралии и обладает художественной природной формой и невероятным размером. Складки листовидного и фольгированного драгоценного металла образовали такое скопление, что в результате получилось произведение искусства длиной более 14 сантиметров

Крупнейшим в мире самородком кристаллического золота является драгоценный камень под названием Ironstone. Его вес составляет около 16,4 килограмма, а сам он был найден в 1992 году горнодобывающей компанией Sonora Mining Company. Он был заключен в кварц, но извлечен с помощью кислоты, что позволило обнаружить огромную единую массу кристаллического золота.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, почему люди использовали именно золото в качестве валюты. Предполагается, что именно химические свойства этого металла позволили ему стать одним из самых популярных и дорогих

