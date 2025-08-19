Менше 1% усіх запасів Землі: яка форма золота вважається найрідкіснішою на планеті

Тисячі років золото є предметом жадання людей по всій земній кулі, але в дикій природі воно зустрічається в безлічі різних форм. Яка ж із них є найрідкіснішою у світі? Вчені дали відповідь.

Related video

Однією з найрідкісніших і найнезвичайніших форм золота є кристалічне золото, що утворюється глибоко під землею. Воно становить лише близько 1% від усіх світових запасів золота і зберігає свою первісну форму, створену тріщинами в земній корі, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Звідки на Землі береться золото?

Для формування повторюваного візерунка, який згодом перетворюється на кристали, потрібне правильне поєднання температури, тиску і хімічних процесів. Сформовані форми можуть являти собою куби, октаедрами або розгалужені "дендритні" структури, проте рідко буває так, щоб форма зберігалася.

За словами вчених, річ у тім, що золото часто проходить довгий шлях, перш ніж потрапляє до рук людей — до цього моменту воно, як правило, згладжується і розмивається, набуваючи більш типових форм, схожих на самородки. До речі, саме це робить самородки кристалічного золота такими рідкісними й цікавими — їм вдалося уникнути зносу і зберегти початкову форму.

Як утворюється кристалічне золото?

Кристалічне золото утворюється глибоко під землею в тріщинах між гірськими породами, а потім виноситься на поверхню в міру їхнього руху. Процеси, необхідні для збереження кристалічного золота, настільки точні, що, за словами вчених, воно становить лише близько 1% від усіх світових запасів золота.

Така рідкість призводить до того, що самородки кристалічного золота часто продаються дорожче за свою вагу в золоті. Експерти пояснюють це тим, що вони самі по собі є свого роду витвором мистецтва. Наприклад, нещодавно такий самородок було виставлено на аукціоні Heritage Nature & Science Signature Auction, і це дійсно щось особливе.

Чим особливо кристалічне золото?

За словами вчених, найочевиднішою особливість самородків кристалічного золота є їхній розмір — наприклад, загальна вага масивного зразка може становити близько 1,7 кілограма. Експерти зазначають, що цей величезний зразок був знайдений у Західній Австралії та має художню природну форму і неймовірний розмір. Складки листоподібного і фольгованого дорогоцінного металу утворили таке скупчення, що в результаті вийшов витвір мистецтва завдовжки понад 14 сантиметрів.

Найбільшим у світі самородком кристалічного золота є дорогоцінний камінь під назвою Ironstone. Його вага становить близько 16,4 кілограма, а сам він був знайдений у 1992 році гірничодобувною компанією Sonora Mining Company. Він був укладений у кварц, але витягнутий за допомогою кислоти, що дало змогу виявити величезну єдину масу кристалічного золота.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, чому люди використовували саме золото як валюту. Передбачається, що саме хімічні властивості цього металу дали йому змогу стати одним із найпопулярніших і найдорожчих

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили надміцне золото з несподіваними властивостями.