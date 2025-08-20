Косатки отлучили детеныша кита от матери и утопили: зачем хищники после показали ей тело малыша

Одни из самых грозных хищников в океане в очередной раз подтвердили свою репутацию убийц – на этот раз исследователи наблюдали, как стая косаток утопила детеныша горбатого кита у берегов Калифорнии. Видео было снято с помощью дрона.

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является одним из самых жестоких мест на Земле. Толща океана также является домом для одних из самых грозных хищников в океане – больших белых акул и косаток. Последние, к слову, неустанно поддерживают свою репутацию убийц: на этот раз ученые показали душераздирающее видео, на котором стая косаток охотится на детеныша горбатого кита в заливе Кортеса у берегов Калифорнии, пишет Daily Mail.

Охота косаток на детеныша кита

Фотограф Карлос Гуана заснял душераздирающий момент с помощью дрона и назвал сцену напоминанием — "природа жестока каждый день". Во время наблюдения исследователь заметил самку горбатого кита с детенышем, когда они двигались на север от места отела в теплых водах Мексики к местам нагула на Аляске.

Несмотря на то, что новорожденный горбатый кит может достигать длины 4-5 метров и веса в тонну и более, он все равно является легкой добычей для самых смертоносных охотников в океане. На кадрах видно, как стая косаток во главе с матриархом окружили детеныша и по очереди нападали на него, избивая и придавливая, пока малыш не истощился настолько, что уже не мог сопротивляться.

После нападения и затопления детеныша, косатки вытащили мертвого детеныша на поверхность, вероятно, чтобы показать тело матери, а затем уплыли в поисках нового источника пищи.

Нападения косаток на морских гигантов

Хотя нападения косаток на горбатых китов относительно редки, ученые обнаружили, что на самом деле они происходят гораздо чаще, чем можно было бы предположить. По словам Гуана, они с коллегами полагают, что нападения на самом деле не такие редкие, как считалось ранее. Большинство наблюдателей за китами также замечали на хвостах горбатых китов то, что известно как "следы от граблей" — так ученые называют следы зубов, оставленные косатками.

Исследования также показали, что по мере стабилизации численности горбатых китов после окончания китобойного промысла число нападений косаток увеличилось. Это особенно заметно вдоль миграционных путей горбатых китов, где детеныши находятся на стадии отлучения от груди и представляют собой легкий и обильный источник пищи.

Ученые заметили, что на пути миграционных путей обитают некоторые группы косаток, специализирующихся исключительно на охоте на китов – для этого они разработали специальные методы охоты. Одно исследование нападений косаток у берегов Западной Австралии показало, что три группы косаток убили по меньшей мере 14 детенышей горбатых китов в 22 отдельных нападениях. Одна косатка, помеченная исследователями, заставила свою стаю напасть на восемь горбатых китов всего за 20 часов, убив по меньшей мере трех.

Питание косаток в океане

Ученые отмечают, что косатки на недавнем видео относятся к популяции восточно-тропической части океана – эта группа известна своей способностью нападать на самую крупную добычу. Ранее ученые уже обнаружили, что эти косатки питаются крупными млекопитающими, такими как акулы и даже китовые акулы.

Любопытно, что в периоды исключительного изобилия пищи косатки, как известно, весьма избирательны в выборе еды. Например, некоторые популяции настолько привередливы, что питаются исключительно грудками пингвинов. Другие – убивают горбатых китов лишь для того, чтобы полакомиться их языками. Это совпадает с результатами предыдущих исследований, которые показали, что косатки часто поедают только шею, язык, губы и брюшные складки детенышей горбатого кита.

