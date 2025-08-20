Косатки відлучили дитинча кита від матері та втопили: навіщо хижаки після показали їй тіло малюка

Одні з найгрізніших хижаків в океані вкотре підтвердили свою репутацію вбивць — цього разу дослідники спостерігали, як зграя косаток втопила дитинча горбатого кита біля берегів Каліфорнії. Відео було знято за допомогою дрона.

Related video

Океан вкриває понад половину поверхні планети і є одним із найжорстокіших місць на Землі. Товща океану також є домівкою для одних із найгрізніших хижаків в океані — великих білих акул і косаток. Останні, до слова, невпинно підтримують свою репутацію вбивць: цього разу вчені показали несамовите відео, на якому зграя косаток полює на дитинча горбатого кита в затоці Кортеса біля берегів Каліфорнії, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Полювання косаток на дитинча кита

Фотограф Карлос Гуана зняв несамовитий момент за допомогою дрона і назвав сцену нагадуванням — "природа жорстока щодня". Під час спостереження дослідник помітив самку горбатого кита з дитинчам, коли вони рухалися на північ від місця отелення в теплих водах Мексики до місць нагулу на Алясці.

Попри те, що новонароджений горбатий кит може досягати довжини 4-5 метрів і ваги в тонну і більше, він все одно є легкою здобиччю для найсмертоносніших мисливців в океані. На кадрах видно, як зграя косаток на чолі з матріархом оточили дитинча і по черзі нападали на нього, б'ючи й придавлюючи, поки малюк не виснажився настільки, що вже не міг чинити опір.

Після нападу і затоплення дитинчати, косатки витягли мертве дитинча на поверхню, імовірно, щоб показати тіло матері, а потім попливли в пошуках нового джерела їжі.

Напади косаток на морських гігантів

Хоча напади косаток на горбатих китів відносно рідкісні, вчені виявили, що насправді вони відбуваються набагато частіше, ніж можна було б припустити. За словами Гуана, вони з колегами вважають, що напади насправді не такі рідкісні, як вважалося раніше. Більшість спостерігачів за китами також помічали на хвостах горбатих китів те, що відомо як "сліди від граблів" — так науковці називають сліди зубів, залишені косатками.

Дослідження також показали, що в міру стабілізації чисельності горбатих китів після закінчення китобійного промислу кількість нападів косаток збільшилася. Це особливо помітно вздовж міграційних шляхів горбатих китів, де дитинчата перебувають на стадії відлучення від грудей і являють собою легке і рясне джерело їжі.

Учені помітили, що на шляху міграційних шляхів мешкають деякі групи косаток, які спеціалізуються виключно на полюванні на китів — для цього вони розробили спеціальні методи полювання. Одне дослідження нападів косаток біля берегів Західної Австралії показало, що три групи косаток убили щонайменше 14 дитинчат горбатих китів у 22 окремих нападах. Одна косатка, помічена дослідниками, змусила свою зграю напасти на вісім горбатих китів всього за 20 годин, убивши щонайменше трьох.

Харчування косаток в океані

Учені зазначають, що косатки на недавньому відео належать до популяції східно-тропічної частини океану — ця група відома своєю здатністю нападати на найбільшу здобич. Раніше вчені вже виявили, що ці косатки харчуються великими ссавцями, такими як акули та навіть китові акули.

Цікаво, що в періоди виняткового достатку їжі косатки, як відомо, дуже вибагливі у виборі їжі. Наприклад, деякі популяції настільки вибагливі, що харчуються виключно грудками пінгвінів. Інші — вбивають горбатих китів лише для того, щоб поласувати їхніми язиками. Це збігається з результатами попередніх досліджень, які засвідчили, що косатки часто поїдають лише шию, язик, губи та черевні складки дитинчат горбатого кита.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після смерті тіло кита, що опускається на морське дно, може десятиліттями служити джерелом їжі. Нещодавно найбільший гігант океану став вечерею для сотень тварин: подібний бенкет уперше спостерігали на власні очі.

Раніше Фокус писав про те, що косатки вчаться нової жахливої поведінки.