Баня Цицерона найдена спустя 2000 лет: система сохранилась настолько, что могла бы нагревать воздух

Археологи полагают, что им только что удалось обнаружить культовую баню, некогда принадлежавшую римскому юристу и государственному деятелю Цицерону. Остатки древней купальни были обнаружены под толщей воды в затонувшем городе Баи на побережье Неаполитанского залива.

Открытие было сделано экспертами Археологического парка Флегрейских полей, которые заявили об обнаружении остатков древних бань на глубине около 3 метров в районе, где тысячи лет назад находилась гавань Портус Юлиус. Согласно древним источникам, именно здесь располагалась вилла Цицерона, которая сползла в море примерно в 4 чеке нашей эры, пишет Daily Mail.

Водолазы обнаружили остатки богато украшенной мозаики на глубине несколько метров Фото: Edoardo Ruspantini/Parco Archeologico Campi Flegrei

Бани Цицерона найдены спустя 2000 лет

Город Байи был расположен в 240 километрах к югу от столицы и когда-то считался процветающим курортным городом, куда стекались самые богатые и влиятельные граждане Рима, чтобы спастись от летней жары и насладиться богатыми минералами водами региона.

Теперь ученые Археологического парка Флегрейских полей считают, что им удалось обнаружить баню Цицерона. Предполагается, что мозаичный пол, вероятно, когда-то находился на развитой римской системе отопления, превращая помещение в сауну, или лаконикум.

Археологи также обнаружили, что сеть труб и колонн, равномерно прокачивающих горячий воздух через баню, сохранились в хорошем состоянии после почти двух тысячелетий пребывания под водой.

Отметим, что Байи возникли еще во 2 веке до нашей эры и уже были популярным местом отдыха римской элиты, а поэт Ливий восхвалял целебные свойства местных вод. К I веку до н. э. Байи стали древним аналогом Монте-Карло и известным центром удовольствий и порока.

Известно, что Юлий Цезарь, Август и Нерон, а также другие известные личности стекались в город, чтобы похвастаться своим богатством, завести романы и устроить роскошную вечеринку. Вскоре Байи начали ассоциировать с роскошью и грехом, что поэт Секст Проперций описал их как "вихрь роскоши" и "гавань порока".

Авторы исследования отмечают, что термы являются частью более обширной сети комнат, бассейнов и служебных коридоров, обслуживавших римскую элиту. Исследователи назвали это открытие "захватывающим", но предупредили, что потребуются дополнительные исследования, чтобы точно сказать, действительно ли это вилла Цицерона.

Байи в представлении художника Фото: Edoardo Ruspantini/Parco Archeologico Campi Flegrei

История "Города грехов"

В одном из эпизодов, описанных Секстом Проверцием, безумный император Калигула приказал построить плавучий мост длиной около 5 километров, чтобы пересечь залив на коне. Однако позже город начал погружаться под воду в результате процесса, известного как вулканический брадисейсм – во время этого процесса вулканическая активность вызывает подъем или опускание суши, опустил залив ниже уровня моря.

К 4 веку нашей эры большая часть города оказалась под водой на глубине около 4-6 метров, оставив после себя один из наиболее хорошо сохранившихся археологических парков страны. После открытия в 1940-х годах археологи начали постепенно раскопки затерянных руин "Города грехов" Римской империи.

Так, в 2023 году водолазы обнаружили мозаичный пол, поддерживаемый небольшими кирпичными колоннами и окруженный керамическими фрагментами.

Современные источники утверждают, что у Цицерона была вилла в Байях, но она, как и весь город, была утрачена Фото: Edoardo Ruspantini/Parco Archeologico Campi Flegrei

