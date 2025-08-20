Баня Цицерона знайдена через 2000 років: система збереглася настільки, що могла б нагрівати повітря

Археологи вважають, що їм щойно вдалося виявити культову лазню, яка колись належала римському юристу і державному діячеві Цицерону. Залишки стародавньої купальні було виявлено під товщею води в затонулому місті Баї на узбережжі Неаполітанської затоки.

Відкриття було зроблене експертами Археологічного парку Флегрейських полів, які заявили про виявлення залишків стародавніх лазень на глибині близько 3 метрів у районі, де тисячі років тому знаходилася гавань Портус Юліус. Згідно з давніми джерелами, саме тут розташовувалася вілла Цицерона, яка сповзла в море приблизно в 4 чеку нашої ери, пише Daily Mail.

Водолази виявили залишки багато прикрашеної мозаїки на глибині кілька метрів Фото: Edoardo Ruspantini/Parco Archeologico Campi Flegrei

Бані Цицерона знайдено через 2000 років

Місто Байї було розташоване за 240 кілометрів на південь від столиці й колись вважалося успішним курортним містом, куди стікалися найбагатші й найвпливовіші громадяни Риму, щоб врятуватися від літньої спеки та насолодитися багатими на мінерали водами регіону.

Тепер учені Археологічного парку Флегрейських полів вважають, що їм вдалося виявити лазню Цицерона. Передбачається, що мозаїчна підлога, ймовірно, колись знаходилася на розвиненій римській системі опалення, перетворюючи приміщення на сауну, або лаконікум.

Археологи також виявили, що мережа труб і колон, які рівномірно прокачують гаряче повітря через лазню, збереглися в хорошому стані після майже двох тисячоліть перебування під водою.

Зазначимо, що Байї виникли ще у 2 столітті до нашої ери й вже були популярним місцем відпочинку римської еліти, а поет Лівій вихваляв цілющі властивості місцевих вод. До I століття до н. е. Байї стали стародавнім аналогом Монте-Карло і відомим центром задоволень і пороку.

Відомо, що Юлій Цезар, Август і Нерон, а також інші відомі особистості стікалися до міста, щоб похизуватися своїм багатством, завести романи та влаштувати розкішну вечірку. Незабаром Байї почали асоціювати з розкішшю і гріхом, що поет Секст Проперцій описав їх як "вихор розкоші" і "гавань пороку".

Автори дослідження зазначають, що терми є частиною ширшої мережі кімнат, басейнів і службових коридорів, які обслуговували римську еліту. Дослідники назвали це відкриття "захопливим", але попередили, що знадобляться додаткові дослідження, щоб точно сказати, чи дійсно це вілла Цицерона.

Байї в уявленні художника Фото: Edoardo Ruspantini/Parco Archeologico Campi Flegrei

Історія "Міста гріхів"

В одному з епізодів, описаних Секстом Проверцієм, божевільний імператор Калігула наказав побудувати плавучий міст завдовжки близько 5 кілометрів, щоб перетнути затоку на коні. Однак пізніше місто почало занурюватися під воду внаслідок процесу, відомого як вулканічний брадисейсм — під час цього процесу вулканічна активність спричиняє піднесення або опускання суходолу, що опустило затоку нижче рівня моря.

До 4 століття нашої ери більша частина міста опинилася під водою на глибині близько 4-6 метрів, залишивши після себе один з археологічних парків країни, що найкраще збереглися. Після відкриття в 1940-х роках археологи почали поступово розкопки загублених руїн "Міста гріхів" Римської імперії.

Так, 2023 року водолази виявили мозаїчну підлогу, яку підтримували невеликі цегляні колони й оточували керамічні фрагменти.

Сучасні джерела стверджують, що у Цицерона була вілла в Байях, але її, як і все місто, було втрачено Фото: Edoardo Ruspantini/Parco Archeologico Campi Flegrei

