6000 соляных прудов в Перу столетиями наполняются из одного источника: ему около 100 млн лет

Исследователи обнаружили, что соляные копи Марас в Перу были выкопаны в “Священной долине” еще до прихода инков. Однако они были значительно расширены и разработаны во времена империи инков около 15 века.

На склоне горы Какавиньяй в Перу раскинулся обширный ландшафт из около 600 соляных колодцев, расположенных ступенчатыми террасами. Это место известно как Салинерас-де-Марас, или соленые копи Марас и расположено в 52 километрах к северо-востоку от города Куско, на высоте 3200 метров над уровнем моря в Священной долине инков, пишет IFLScience.

Соляные копи Марас

Соляные копи Марас представляют собой неглубокие пруды, наполняющиеся водой из гиперсоленого источника, который, как считается, образовался около 110 миллионов лет назад. Вода заполняет неглубокие бассейны, а затем испаряется под воздействием ветра и солнечного тепла, оставляя толстый слой соляных кристаллов, которые после соскребаются для дальнейшего распределения.

Сбор соли зависит от сезона и объемы значительно возрастают в сухой сезон, длящийся с мая по октябрь. Любопытно, что соль, собранная в этот период, считается более качественной, по данным ЮНЕСКО, и имеет эстетичный розовый оттенок благодаря высокому содержанию минералов. С наступлением сезона дождей сбор соли усложняется, а сама соль приобретает менее привлекательный коричневый оттенок.

Исследователи отмечают, что сегодня соляные пласты делятся на два вида:

пищевая соль;

промышленная соль.

В среднем каждая из 6000 скважин может давать от 150 до 200 килограммов соли в месяц, а прибыль делится между всеми владельцами.

500-летний источник натрия

Считается, что каскад соляных прудов служит важнейшим источником натрия уже около 500 лет. Простыми словами, эти источники использовались еще до появления в регионе инков, однако были разработаны и расширены во времена империи инков около 15 века.

Развитие сельского хозяйства и ирригации позволило расширить соляные пруды Марас, и с тех пор они остаются ценным ресурсом. В течение веков право собственности на пруды и обслуживание передавалось из поколения в поколение, что подтверждает важность объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в перуанской культуре.

Любопытно, что соляные шахты Марас также окутаны легендами. Например, в мифологии инков говорится, что гиперсоленый источник на самом деле наполнен слезами Айяри Качи – одного из четырех братьев, основавших империю инков. Согласно легенде, Качи был предан своими братьями и сестрой, которые обманом заманили его в пещеру, чтобы он не смог прийти к власти. Его страдания привели к образованию соляного источника, а люди позже нашли способ его использовать.

