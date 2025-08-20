6000 соляних ставків у Перу століттями наповнюються з одного джерела: йому близько 100 млн років

Дослідники виявили, що соляні копальні Марас у Перу були викопані у "Священній долині" ще до приходу інків. Однак вони були значно розширені та розроблені за часів імперії інків близько 15 століття.

На схилі гори Какавіньяй у Перу розкинувся великий ландшафт із близько 600 соляних колодязів, розташованих ступеневими терасами. Це місце відоме як Салінерас-де-Марас, або солоні копальні Марас і розташоване за 52 кілометри на північний схід від міста Куско, на висоті 3200 метрів над рівнем моря у Священній долині інків, пише IFLScience.

Соляні копальні Марас

Соляні копальні Марас являють собою неглибокі ставки, що наповнюються водою з гіперсолоного джерела, яке, як вважається, утворилося близько 110 мільйонів років тому. Вода заповнює неглибокі басейни, а потім випаровується під впливом вітру і сонячного тепла, залишаючи товстий шар соляних кристалів, які після цього відшкрябують для подальшого розподілу.

Збір солі залежить від сезону й обсяги значно зростають у сухий сезон, що триває з травня по жовтень. Цікаво, що сіль, зібрана в цей період, вважається якіснішою, за даними ЮНЕСКО, і має естетичний рожевий відтінок завдяки високому вмісту мінералів. З настанням сезону дощів збір солі ускладнюється, а сама сіль набуває менш привабливого коричневого відтінку.

Дослідники зазначають, що сьогодні соляні пласти діляться на два види:

харчова сіль;

промислова сіль.

У середньому кожна з 6000 свердловин може давати від 150 до 200 кілограмів солі на місяць, а прибуток ділиться між усіма власниками.

500-річне джерело натрію

Вважається, що каскад соляних ставків слугує найважливішим джерелом натрію вже близько 500 років. Простими словами, ці джерела використовували ще до появи в регіоні інків, проте їх розробили та розширили за часів імперії інків близько 15 століття.

Розвиток сільського господарства та іригації дозволив розширити соляні ставки Марас, і відтоді вони залишаються цінним ресурсом. Протягом століть право власності на ставки та обслуговування передавалося з покоління в покоління, що підтверджує важливість об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в перуанській культурі.

Цікаво, що соляні шахти Марас також оповиті легендами. Наприклад, у міфології інків говориться, що гіперсолоневе джерело насправді наповнене сльозами Айярі Качі — одного з чотирьох братів, які заснували імперію інків. Згідно з легендою, Качі був зраджений своїми братами й сестрою, які обманом заманили його в печеру, щоб він не зміг прийти до влади. Його страждання призвели до утворення соляного джерела, а люди пізніше знайшли спосіб його використовувати.

