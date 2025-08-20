Ученые рассказали, какой римский император правил дольше всех (фото)

На самом деле на вопрос о том, какой римский император правил дольше всех, ответить сложно. Существует три претендента на это звание и для этого есть причины.

Римские императоры сталкивались с многими опасностями во время своего правления. Одни имели серьезные проблемы со здоровьем, а также умирали от эпидемий и разных болезней. Других убивали узурпаторы, желавшие захватить власть в империи. Несмотря на это, некоторым римским императорам удавалось долго находится у власти. Но какой римский император правил дольше всех? Ответить на этот вопрос сложно и для этого есть причины, пишет Live Science.

Какой римский император правил дольше всего?

По словам историка Дэвида Парнелла из Северо-Западного университета Индианы (США), с одной стороны, чтобы ответить на вопрос о том, какой римский император правил дольше всех, достаточно посмотреть на список императоров и увидеть, кто был у власти дольше других. Но на самом деле этот вопрос сложнее, чем кажется.

Для начала нужно понимать, когда закончилось существование Римской империи. Она была разделена на две части в 395 году н. э. При этом Западная Римская империя просуществовала до 476 года н. э. Восточная Римская империя, которую часто называют Византийской империей, просуществовала до 1453 года.

Парнелл говорит, что сейчас многие историки не считают Византийскую империю отдельным государством и настаивают на том, что это Римская империя. Если исходить из этого и считать, что Римская империя существовала до 1453 года, тогда императором, который правил дольше всего, а именно 49 лет, с 976 по 1025 год, является Василий II Болгаробойца, говорит чешский историк Станислав Долежал.

Василий II Болгаробойца Фото: Wikipedia

В первой половине своего правления Василий II Болгаробойца пережил серию гражданских войн, а во второй – ряд войн за рубежом, что привело к завоеванию Восточной Римской империей всей Болгарии.

Другие претенденты на звание императора, который правил дольше всего

Даже если считать, что Римская империя прекратила свое существование в 476 году, вопрос о том, какой император правил дольше всех, все еще остается сложным. По словам Долежала, некоторые римские императоры правили одновременно с другими императорами, но также были те, кто имел незначительную политическую власть или же вообще они были императорами лишь номинально.

Феодосий II

Поэтому, еще одним претендентом на звание римского императора, который правил дольше всех, является Феодосий II. Он правил Восточной Римской империей 48 лет, с 402 по 450 год. Но историкам известно, что Феодосий II c 402 по 408 год был соправителем своего отца Аркадия. Но как свидетельствуют исторические записи, даже когда Феодосий II стал единоличным императором, у него были влиятельные придворные, которые оказывали на него значительное политическое влияние. Поэтому историки говорят, что ученые спорят о том, насколько он был реально правителем империи.

Феодосий II Фото: Live Science

Октавиан Август

Если считать, что Римская империя прекратила свое существование в 476 году, и учитывать только императоров, которые правили, когда империя была единой, то тут явным лидером является Октавиан Август. Это первый император Римской империи, который правил 41 год, с 27 года до н.э. по 14 год н.э.

Октавиан Август Фото: Live Science

Октавиан Август победил в гражданской войне, которая охватила Римскую республику через несколько лет после убийства Юлия Цезаря в 44 году до н.э.

Во время своего правления Октиван Август отремонтировал, обновил и перестроил множество зданий и объектов инфраструктуры в Риме, включая храмы, святилища, форум, здание сената, канализацию и дороги. Гражданская война привела к тому, что инфраструктура Римской империи пришла в упадок и остро нуждалась в восстановлении.

Во время своего правления император Октавиан Август пытался расширить Римскую империю, включив в нее территорию Германии. Но эта попытка закончилась большим поражением римской армии, когда во время битвы в Тевтобургском лесу в 9 году н.э. германскими племенами были уничтожены сразу три римских легиона, котоырми руководил Публий Квинтилий Вар.

Римский писатель Светоний утверждал, что когда император узнал об этом, то несколько месяцев не стриг волосы и не брился. А иногда Октавиан Август бился головой о дверь и кричал: "Квинтилий Вар, верни мне мои легионы!".

