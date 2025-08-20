Учені розповіли, який римський імператор правив найдовше (фото)

Насправді на запитання про те, який римський імператор правив найдовше, відповісти складно. Існує три претенденти на це звання і для цього є причини.

Римські імператори стикалися з багатьма небезпеками під час свого правління. Одні мали серйозні проблеми зі здоров'ям, а також помирали від епідемій і різних хвороб. Інших убивали узурпатори, які бажали захопити владу в імперії. Незважаючи на це, деяким римським імператорам вдавалося довго перебувати при владі. Але який римський імператор правив найдовше? Відповісти на це питання складно і для цього є причини, пише Live Science.

Який римський імператор правив найдовше?

За словами історика Девіда Парнелла з Північно-Західного університету Індіани (США), з одного боку, щоб відповісти на запитання про те, який римський імператор правив довше за всіх, достатньо подивитися на список імператорів і побачити, хто був при владі довше за інших. Але насправді це питання складніше, ніж здається.

Для початку потрібно розуміти, коли закінчилося існування Римської імперії. Вона була розділена на дві частини 395 року н. е. При цьому Західна Римська імперія проіснувала до 476 року н. е. Східна Римська імперія, яку часто називають Візантійською імперією, проіснувала до 1453 року.

Парнелл каже, що зараз багато істориків не вважають Візантійську імперію окремою державою і наполягають на тому, що це Римська імперія. Якщо виходити з цього і вважати, що Римська імперія існувала до 1453 року, тоді імператором, який правив найдовше, а саме 49 років, з 976 до 1025 року, є Василь II Болгаробійця, каже чеський історик Станіслав Долежал.

Василь II Болгаробійця Фото: Wikipedia

У першій половині свого правління Василь II Болгаробойця пережив серію громадянських воєн, а в другій — низку воєн за кордоном, що призвело до завоювання Східною Римською імперією всієї Болгарії.

Інші претенденти на звання імператора, який правив найдовше

Навіть якщо вважати, що Римська імперія припинила своє існування 476 року, питання про те, який імператор правив найдовше, все ще залишається складним. За словами Долежала, деякі римські імператори правили одночасно з іншими імператорами, але також були ті, хто мав незначну політичну владу або ж взагалі вони були імператорами лише номінально.

Феодосій II

Тож, ще одним претендентом на звання римського імператора, який правив найдовше, є Феодосій II. Він правив Східною Римською імперією 48 років, з 402 по 450 рік. Але історикам відомо, що Феодосій II з 402 по 408 рік був співправителем свого батька Аркадія. Але як свідчать історичні записи, навіть коли Феодосій II став одноосібним імператором, у нього були впливові придворні, які чинили на нього значний політичний вплив. Тому історики кажуть, що вчені сперечаються про те, наскільки він був реально правителем імперії.

Феодосій II Фото: Live Science

Октавіан Август

Якщо вважати, що Римська імперія припинила своє існування 476 року, і враховувати тільки імператорів, які правили, коли імперія була єдиною, то тут явним лідером є Октавіан Август. Це перший імператор Римської імперії, який правив 41 рік, з 27 року до н.е. по 14 рік н.е.

Октавіан Август Фото: Live Science

Октавіан Август переміг у громадянській війні, яка охопила Римську республіку за кілька років після вбивства Юлія Цезаря 44 року до н.е.

Під час свого правління Октіван Август відремонтував, оновив і перебудував безліч будівель і об'єктів інфраструктури в Римі, включно з храмами, святилищами, форумом, будівлею сенату, каналізацією і дорогами. Громадянська війна призвела до того, що інфраструктура Римської імперії занепала і гостро потребувала відновлення.

Під час свого правління імператор Октавіан Август намагався розширити Римську імперію, включивши до неї територію Германії. Але ця спроба закінчилася великою поразкою римської армії, коли під час битви в Тевтобурзькому лісі 9 року н.е. германськими племенами було знищено одразу три римських легіони, якими керував Публій Квінтилій Вар.

Римський письменник Светоній стверджував, що коли імператор дізнався про це, то кілька місяців не стриг волосся і не голився. А іноді Октавіан Август бився головою об двері та кричав: "Квінтілій Вар, поверни мені мої легіони!".

