В Ізраїлі знайдено загублене місце народження апостолів Ісуса: відповідає опису в Біблії

Нещодавня лісова пожежа в Ізраїлі оголила стародавні руїни, проливши світло на те, що могло бути рідним містом апостолів Ісуса близько 2000 років тому. Археологи вважають, що воно відповідає біблійним переказам.

Стародавні руїни були виявлені в Ель-Араджі на північному березі Галілейського моря. Припускають, що вони можуть бути руїнами Віфсаїда — рибальського села, де жили Петро, Андрій і Пилип — апостоли Ісуса. Зазначимо, що в Євангелії від Іоанна 1:44 говориться: "А Пилип же був із Віфсаїду, з міста Андрія і Петра", пише Daily Mail.

Відкриття села апостолів Ісуса

Наприкінці липня лісова пожежа охопила північний берег Ізраїлю і змусила туристів рятуватися втечею. Вогонь пронісся природним заповідником Бетіха, знищивши густу рослинність і оголивши невеликі кургани, розташовані по всій археологічній пам'ятці.

За словами керівника розкопок із Кінеретського коледжу Мордехай Авіама, попри трагічність події, вогонь дав змогу вченим обстежити райони, які раніше були недоступні через густу рослинність.

На випаленій землі вчені виявили сотні метрів земляних курганів, кожен з яких, як вважається, позначав стародавнє приміщення. Крім того, було оголено раніше приховані стіни, кургани і фрагменти кераміки, що належать до римської епохи, коли жив і проповідував Ісус.

Зазначимо, що нинішні розкопки були зосереджені на досягненні римського шару, похованого під останками візантійців і хрестоносців. За словами Авіама, цей шар існує, посилаючись на фрагменти римської кераміки і раніше виявлену римську лазню — відмінну ознаку міського життя того часу.

Також було виявлено колонний барабан, що вказує на наявність офіційної громадської будівлі в римському стилі. Ці артефакти та архітектурні особливості римської епохи свідчать про те, що село перетворили на місто за царя Ірода Пилипа, що узгоджується з історичними записами про Віфсаїду.

Археологи виявили кам'яні стіни, які, на їхню думку, були частиною місця народження апостолів Ісуса Фото: Museum of the Bible Collection

Знахідка узгоджується з біблійними переказами

За словами команди, знахідки узгоджуються з описами зі стародавніх текстів, зокрема з праць історика Йосипа Флавія, відомого своїми розповідями з перших рук про часи Ісуса. Наприклад, в одному з уривків з його текстів Ісус описується, як мудра людина, якщо його можна було назвати людиною, оскільки він був творцем чудес і вчителем.

Над римським шаром розташовувалися залишки візантійської церкви й монастиря V століття, на місці яких хрестоносці пізніше побудували цукровий завод. У церкві також виявили мозаїку з ім'ям Петра — глави небесних апостолів.

За словами археолога з коледжу Найак у Нью-Йорку Стівена Нотлі, відкриття мозаїки є найпереконливішим доказом того, що Петро, імовірно, мав особливий зв'язок із базилікою, і вона, ймовірно, була присвячена йому. Оскільки візантійська християнська традиція зазвичай вказувала на дім Петра у Віфсаїді, а не в Капернаумі, як часто вважається сьогодні, цілком імовірно, що базиліка увіковічує його дім.

Крім того, руїни церкви узгоджуються з розповіддю про святого Віллібальда — баварського єпископа, який відвідав ці місця близько 725 року нашої ери під час свого паломництва. Він повідомив, що на місці будинку Петра й Андрія було побудовано церкву, описуючи Віфсаїду як таку, що знаходиться між біблійними Капернаумом і Курсі.

Відомо, що християни визнають святого Петра, який спочатку був рибалкою та одним із перших послідовників Ісуса. Згодом він був призначений главою ранньої Церкви після вознесіння Ісуса.

Під час інших розкопок на цьому місці було виявлено мозаїку з написом "начальник і командир небесних апостолів", а оскільки Петро був першим із послідовників Ісуса, він відомий як лідер групи Фото: Museum of the Bible Collection

