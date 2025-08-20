В Израиле найдено затерянное место рождения апостолов Иисуса: соответствует описанию в Библии

Недавний лесной пожар в Израиле обнажил древние руины, пролив свет на то, что могло быть родным городом апостолов Иисуса около 2000 лет назад. Археологи считают, что оно соответствует библейским преданиям.

Древние руины были обнаружены в Эль-Арадже на северном берегу Галилейского моря. Предполагается, что они могут быть руинами Вифсаида – рыбацкой деревни, где жили Петр, Андрей и Филипп — апостолы Иисуса. Отметим, что в Евангелии от Иоанна 1:44 говорится: "Филипп же был из Вифсаида, из города Андрея и Петра", пишет Daily Mail.

Открытие деревни апостолов Иисуса

В конце июля лесной пожар охватил северный берег Израиля и вынудил туристов спасаться бегством. Огонь пронесся по природному заповеднику Бетиха, уничтожив густую растительность и обнажив небольшие курганы, расположенные по всему археологическому памятнику.

По словам руководителя раскопок из Кинеретского колледжа Мордехай Авиама, несмотря на трагичность события, огонь позволил ученым обследовать районы, которые ранее были недоступны из-за густой растительности.

На выжженной земле ученые обнаружили сотни метров земляных курганов, каждый из которых, как считается, обозначал древнее помещение. Кроме того, были обнажены ранее скрытые стены, курганы и фрагменты керамики, относящиеся к римской эпохе, когда жил и проповедовал Иисус.

Отметим, что нынешние раскопки были сосредоточены на достижении римского слоя, погребенного под останками византийцев и крестоносцев. По словам Авиама, этот слой существует, ссылаясь на фрагменты римской керамики и ранее обнаруженную римскую баню – отличительный признак городской жизни того времени.

Также был обнаружен колонный барабан, указывающий на наличие официального общественного здания в римском стиле. Эти артефакты и архитектурные особенности римской эпохи свидетельствуют о том, что деревня была преобразована в город при царе Ироде Филиппе, что согласуется с историческими записями о Вифсаиде.

Археологи обнаружили каменные стены, которые, по их мнению, были частью места рождения апостолов Иисуса Фото: Museum of the Bible Collection

Находка согласуется с библейскими преданиями

По словам команды, находки согласуются с описаниями из древних текстов, в том числе из трудов историка Иосифа Флавия, известного своими рассказами из первых рук о временах Иисуса. Например, в одном из отрывков из его текстов Иисус описывается, как мудрый человек, если его можно было назвать человеком, так как он был творцом чудес и учителем.

Над римским слоем располагались остатки византийской церкви и монастыря V века, на месте которых крестоносцы позже построили сахарный завод. В церкви также обнаружили мозаику с именем Петра – главы небесных апостолов.

По словам археолога из колледжа Найак в Нью-Йорке Стивена Нотли, открытие мозаики является самым убедительным доказательством того, что Петр, вероятно, имел особую связь с базиликой, и она, вероятно, была посвящена ему. Поскольку византийская христианская традиция обычно указывала на дом Петра в Вифсаиде, а не в Капернауме, как часто считается сегодня, вполне вероятно, что базилика увековечивает его дом.

Кроме того, руины церкви согласуются с рассказом о святом Виллибальде – баварском епископе, посетившем эти места около 725 года нашей эры во время своего паломничества. Он сообщил, что на месте дома Петра и Андрея была построена церковь, описывая Вифсаиду как находящуюся между библейскими Капернаумом и Курси.

Известно, что христиане признают святого Петра, который изначально был рыбаком и одним из первых последователей Иисуса. Впоследствии он был назначен главой ранней Церкви после вознесения Иисуса.

В ходе других раскопок на этом месте была обнаружена мозаика с надписью "начальник и командир небесных апостолов", а поскольку Петр был первым из последователей Иисуса, он известен как лидер группы Фото: Museum of the Bible Collection

