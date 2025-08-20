Все тысячелетние мумии лишены одного органа: его заменяли на камни и луковицы

Процесс мумификации – один из самых обсуждаемых аспектов жизни древнего Египта, а также один из самых захватывающих. Исследователи, изучающие мумии, рассказали, почему у тысячелетних мумий отсутствуют лаза и какие предметы можно обнаружить в глазницах.

Мумификация сложный процесс, позволяющий нам заглянуть в менталитет людей, живших тысячи лет назад и необремененных культурными нормами 21 века. Но как на самом деле происходил этот процесс и что они делали с телами, чтобы сохранить их во времени? Не менее интересный вопрос – почему у большинства мумий, исследованных учеными, отсутствую глаза, а в глазницах можно обнаружить сторонние предметы? Исследователи дали ответы на эти вопросы, пишет IFLScience.

Что такое мумификация?

Мумификация – процесс извлечения органов, бальзамирования солями и последующего аккуратного их упаковывания обратно. По словам ученых, нам до сих пор многого неизвестно об основных этапах этого ритуала, однако некоторые этапы и рецепты упоминаются в древних текстах, но их интерпретация подвержена влиянию сторонних наблюдателей.

И все же ученым удалось выяснить, что многие мази, используемые в процессе мумификации, содержали ингредиенты из самых разных уголков мира – это указывает на то, что страсть египтян к мумификации способствовала развитию древней глобальной торговой сети. Ученые также нашли руководства, описывающие очень длительные процессы, занимающие около 70 дней. Впрочем, универсального метода бальзамирования, вероятно, попросту не существовало.

Исследователи пришли к выводу, что правила были менее стандартными, чем считалось и, вероятно, включали:

полное или частичное извлечение органов из брюшной полости, а также извлечение мозга через ноздри;

нанесение на кожу натриевого соединения, известного как натрон – оно обезвоживает воду;

натрон оставляют на коже на 40 дней и более, чтобы удалить из тела всю влагу;

кожу обрабатывают смолами и маслами, чтобы сделать ее ароматной и прочной, подобно деревянной статуе.

Можно было бы предположить, что мумификация – способ сохранения останков, однако на самом деле это совершенно иной процесс. Ученые отмечают, что процесс мумификации был ритуалом, направленным на превращение тела во что-то иное. Простыми словами, нечто разрушаемое и биологически разлагаемое стремились превратить в нечто совершенно иное и вечное, сравнимое с божеством.

Почему у мумий нет глаз?

Высушивание тела – ключ к мумификации, а потому, когда речь идет о чем-то вроде глазного яблока – влажном и наполненном водой – оно попросту не выдержит таких процедур.

Основной биологический принцип заключается в том, что при нанесении на тело дегидратирующего средства удаляется вся жидкость. Это касается и глаз, которые, как и большая часть плоти, в основном состоят из воды. Поэтому во время мумификации глазные яблоки просто сморщиваются и опускаются в глубину глазниц.

Исследователи считают, что древние египтяне, вероятно, даже не пытались делать что-либо, чтобы сохранять глаза. Это указывает на то, что они действительно пытались превратить тела людей в нечто совершенно иное, а не старались хранить их облик в вечности.

Простыми словами, у египтян попросту не было сохранять глаза в процессе мумификации, поскольку они больше не были нужны. Впрочем, порой ученые обнаружили, что иногда особые усилия все же прилагались, чтобы конечный проект сохранил форму глаз.

Например, в некоторых случаях имело место активное вмешательство: мумия одного из фараонов, жившего около 1100 года до нашей эры, Рамсеса IV, была найдена с лукавицами в глазницах. Предполагается, что таким образом пытались сохранить форму глаз.

В других, более поздних случаях, добавлялись каменные глаза, а также белые и черные камни. Это считалось попыткой имитировать жизнь. Однако ученые отмечают, что это вовсе не было тем, что казалось. На самом деле, камни использовались для того, чтобы имитировать статуи.

