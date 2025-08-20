Мужчина впервые после 30 лет депрессии почувствовал радость: ему помог имплант в мозге

Мужчине впервые за десятилетия подарило радость устройство, подобное для кардиостимулятора, но для мозга. Этот пациент с 13 лет страдал от тяжелой депрессии, и смог выйти в полноценную ремиссию только в 44-летнем возрасте.

"Он впервые за много лет почувствовал радость", — заявил представитель Университета Миннесоты Дэмьен Фейр, как передали 19 августа в New Scientist.

Специально разработанный для пациента "кардиостимулятор", который ему установили в мозге, избирательно активирует различные участки. Такие слабые электрические импульсы могут быть эффективными, если больному назначали несколько антидепрессантов разных видов, но они почти не помогли. Однако электроконвульсивная терапия (ЭКТ) тоже часто не приносит облегчения.

"Это универсальный подход; вы воздействуете на одно и то же место [в мозгу] у всех", — пояснил Фейр.

Однако каждый мозг — оригинальный, поэтому не всегда можно попасть в нужные участки, чтобы облегчить состояние конкретного человека.

44-летний мужчина был госпитализирован с депрессией в 13 лет. Медики перепробовали 20 методов лечения, в том числе антидепрессанты, терапию и ЭКТ, но ничего не давало длительного эффекта. Пациент трижды пытался покончить с собой.

"Это один из самых тяжелых случаев депрессии", — подчеркнул Фейр.

Он и его коллеги смогли помочь больному, разработав для него более индивидуальный подход. Сначала его мозг сканировали в течение 40 минут с помощью МРТ. Это позволило нанести на карту границы четырех сетей мозговой активности, связанных с его тяжелой депрессией.

Оказалось, что система участков в его мозге, которые реагируют на раздражители, была в 4 раза больше, чем у людей, которые не страдают депрессией. По словам Фейра, это могло способствовать симптомам.

После этого мужчине хирургически имплементировали четыре группы электродов, вставив их через два небольших отверстия в черепе. Уже через три дня после операции через внешние провода послали слабые электрические импульсы, стимулируя каждый из четырех участков. Когда стимулировали первую сеть, которая отвечает за внутренние эмоции и самоощущения, мужчина заплакал от радости.

"Я был просто в восторге", — вспомнил Фейр.

Когда стимуляция также коснулась сети, которая участвует в планировании действий, пациент почувствовал спокойствие. Когда же нацелились на его лобно-теменную сеть, которая помогает принимать решения, он стал более сосредоточенными.

Установленное исследователями устройство работает как своеобразный "кардиостимулятор", но для мозга. Оно обеспечивает минутную стимуляцию различных участков каждые 5 минут в течение дня. Первые полгода мужчина использовал специальное приложение, чтобы каждые несколько дней переключать режимы стимуляции. Также он ежедневно фиксировал симптомы депрессии, чтобы команда раз в месяц анализировала данные и проводила необходимые модернизации.

Уже через 7 недель после операции у пациента исчезли суицидальные мысли, а через 9 месяцев он вошел в ремиссию. Отмечается, что его состояние несколько ухудшилось после заражения COVID-19 на короткий период, но в целом улучшение наблюдается уже более 2,5 лет.

"Это удивительный результат. Это замечательное доказательство концепции, которая может стать действительно важным подходом для лечения резистентных к терапии пациентов с депрессией, которые трудно поддаются лечению", — подчеркнул представитель Королевского колледжа в Лондоне Марио Хуруэна.

Для того, чтобы проверить безопасность и преимущества нового подхода, нужно специальное исследование. Оно будет происходить так: большую группу людей с диагностированной депрессией случайно разделят на две группы, и одна из них получит стимуляцию, а другая — плацебо. Команда надеется сделать это в следующие два года, после испытания "кардиостимулятора" для мозга на большем количестве индивидуальных случаев.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза и получения необходимой медицинской помощи Фокус призывает обращаться к врачу.

