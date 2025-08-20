Чоловік вперше після 30 років депресії відчув радість: йому допоміг імплант у мозку

Чоловіку вперше за десятиліття подарував радість пристрій, подібний для кардіостимулятора, але для мозку. Цей пацієнт з 13 років страждав на тяжку депресію, і зміг вийти у повноцінну ремісію лише у 44-річному віці.

"Він вперше за багато років відчув радість", — заявив представник Університету Міннесоти Дем'єн Фейр, як передали 19 серпня у New Scientist.

Спеціально розроблений для пацієнта "кардіостимулятор", який йому встановили у мозку, вибірково активує різні ділянки. Такі слабкі електричні імпульси можуть бути ефективними, якщо хворому призначали кілька антидепресантів різних видів, але вони майже не допомогли. Однак електроконвульсивна терапія (ЕКТ) теж часто не приносить полегшення.

"Це універсальний підхід; ви впливаєте на одне й те саме місце [в мозку] у всіх", — пояснив Фейр.

Проте кожен мозок — оригінальний, тому не завжди можна потрапити у потрібні ділянки, щоб полегшити стан конкретної людини.

44-річний чоловік був госпіталізований з депресією у 13 років. Медики перепробували 20 методів лікування, в тому числі антидепресанти, терапію та ЕКТ, але нічого не давало тривалого ефекту. Пацієнт тричі намагався накласти на себе руки.

"Це один з найважчих випадків депресії", — підкреслив Фейр.

Він та його колеги змогли допомогти хворому, розробивши для нього більш індивідуальний підхід. Спочатку його мозок сканували протягом 40 хвилин за допомогою МРТ. Це дозволило нанести на карту межі чотирьох мереж мозкової активності, пов’язаних з його тяжкою депресією.

Виявилось, що система ділянок у його мозку, які реагують на подразники, була у 4 рази більшою, ніж у людей, які не страждають на депресію. Зі слів Фейра, це могло сприяти симптомам.

Після цього чоловіку хірургічно імплементували чотири групи електродів, вставивши їх через два невеликі отвори у черепі. Вже за три дні після операції через зовнішні дроти послали слабкі електричні імпульси, стимулюючи кожну з чотирьох ділянок. Коли стимулювали першу мережу, яка відповідає за внутрішні емоції й самовідчуття, чоловік він заплакав від радості.

"Я був просто в захваті", — згадав Фейр.

Коли стимуляція також торкнулась мережі, яка бере участь у плануванні дій, пацієнт відчув спокій. Коли ж націлилися на його лобово-тім'яну мережу, яка допомагає ухвалювати рішення, він став більш зосередженими.

Встановлений дослідниками пристрій працює як своєрідний "кардіостимулятор", але для мозку. Він забезпечує хвилинну стимуляцію різних ділянок кожні 5 хвилин протягом дня. Перші пів року чоловік використовував спеціальний застосунок, щоб кожні кілька днів перемикати режими стимуляції. Також він щодня фіксував симптоми депресії, щоб команда раз на місяць аналізувала дані й проводила необхідні модернізації.

Вже через 7 тижнів після операції у пацієнта зникли суїцидальні думки, а через 9 місяців він увійшов у ремісію. Зазначається, що його стан дещо погіршився після зараження COVID-19 на короткий період, але загалом покращення спостерігається вже понад 2,5 року.

"Це дивовижний результат. Це чудовий доказ концепції, яка може стати дійсно важливим підходом для лікування резистентних до терапії пацієнтів з депресією, які важко піддаються лікуванню", — підкреслив представник Королівського коледжу у Лондоні Маріо Хуруена.

Для того, щоб перевірити безпеку й переваги нового підходу, потрібне спеціальне дослідження. Воно буде відбуватись так: велику групу людей з діагностованою депресією випадково поділять на дві групи, й одна з них отримає стимуляцію, а інша — плацебо. Команда сподівається зробити це у наступні два роки, після випробовування "кардіостимулятора" для мозку на більшій кількості індивідуальних випадків.

