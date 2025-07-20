Пацієнтів небагато: у Китаї лікують тих, хто не любить ходити на роботу

Два місяці тому лікарня інтегрованої традиційної китайської та західної медицини в провінції Хебей на півночі Китаю запустила спеціальну амбулаторну службу, в якій лікують людей, які вважають своє трудове життя безглуздим.

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Лікарня запустила спеціалізовану "Клініку з лікування небажання ходити на роботу", мета якої — боротися з тривогою і депресією, пов'язаними з трудовою діяльністю, пише South China Morning Post.

Цю ідею, як повідомляється, запропонували батьки, які раніше водили своїх дітей у "Клініку з подолання небажання ходити до школи". Там дорослим допомагали впоратися зі зневагою своїх дітей до навчання шляхом лікування емоційних проблем.

"Раніше, коли діти приходили в клініку "Не люблю ходити до школи", деякі батьки запитували, чи є аналогічна послуга для дорослих, які не хочуть ходити на роботу", — прокоментував ініціативу директор відділення сну і психології лікарні, глава клініки Юе Лімінь.

Клініка намагається допомогти людям, які борються з втомою, виснаженням, емоційною нестабільністю або відчувають загальне відчуття безглуздості своєї роботи. Якщо лікарі позначать небажання працювати як тривогу або депресію, деякі пацієнти можуть почуватися ніяково, а використовуючи подібну назву люди зможуть заходити в консультаційний кабінет, не відчуваючи тиску.

"Ці поверхневі симптоми часто зумовлені складними психологічними або соціальними чинниками. Наше завдання як фахівців — виявити причину, провести систематичну оцінку та діагностику, а потім забезпечити лікування і підтримку", — додав лікар.

Процес діагностики включає в себе інтерв'ю для оцінки загального емоційного стану пацієнтів і фізикальне обстеження для виключення органічних захворювань. Потім лікарня розробляє індивідуальний план лікування для кожного пацієнта.

Хоча клініка здобула широку популярність, фактична кількість пацієнтів відносно невелика.

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