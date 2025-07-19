У Китаї діти сплять в обнімку з овочами: навіщо вони це роблять (фото)

Виявилося, що гігантські зимові дині охолоджують вночі краще, ніж кондиціонер. Цей овоч на 95% складається з води і допомагає поглинати тепло через контакт зі шкірою.

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Виснажлива літня спека в Китаї відродила стародавній тренд на сон в обнімку з великими зимовими динями. Тема "Спати із зимовою динею прохолодніше, ніж користуватися кондиціонером" стала вірусною в соціальних мережах материкового Китаю, і тільки на одній китайській платформі вона набрала 4,4 мільйона переглядів, пише SCMP.

Багато користувачів поділилися фотографіями, на яких вони зображені сплячими, що стискають у руках ці великі овочі, за розміром порівнянні з дитиною, наголошуючи на їхньому чудовому охолоджувальному ефекті.

Зимові дині можуть виростати до двох метрів Фото: Соцсети

Лунма, мешканка муніципалітету Тяньцзінь на півночі Китаю, заявила, що була однією з перших, хто почала спати з динею і зробила популярним цей ефективний метод охолодження.

Вона купила на місцевому ринку 14-кілограмову зимову диню для своєї дитини, яка скаржилася, що через літню спеку їй важко спати ночами.

Вона зазначила, що утримується від використання кондиціонера в спальнях, щоб не застудитися, і вважає "стародавній метод" з динею життєздатною альтернативою.

Щодня вона обережно поплескувала овоч, щоб перевірити його стан, і зазначила, що її зимова диня залишалася у "чудовій формі" навіть через 26 днів.

Зимові дині люблять діти і тварини Фото: Соцсети

Інша учасниця з провінції Аньхой на сході Китаю зізналася, що почувалася нерозумно, купуючи 21-кілограмову зимову диню на ринку, але була приємно здивована, виявивши, що це справді ефективно.

Вона зазначила, що, якщо покрити дині білим воском, вони довше залишаться свіжими.

Багато хто купує ці овочі для своїх дітей і домашніх тварин. Судячи з того, як міцно вони чіпляються за дині під час сну на відео, це, схоже, приносить значну користь.

Цей метод також досить економічний. Одна китаянка повідомила, що її 14-кілограмова зимова диня коштувала всього 54 юані (7,5 долара США).

Але з'їсти зимову диню після тривалих обіймів не вийде. Один чоловік спробував і сказав, що ті дині, з якими спали люди, стають несмачними.

Великі зимові дині відмінно охолоджують у спекотні ночі Фото: Соцсети

Кажуть, що сон із динею в спекотний день — це стародавній китайський спосіб охолодитися влітку. Овоч містить понад 95 відсотків води, яка допомагає поглинати тепло під час контакту зі шкірою.

Традиційна китайська медицина також використовує шкірку цього овоча в рецептах, спрямованих на виведення жару з організму.

Експерт із традиційної китайської медицини Ян Цзуфу пояснив, що цей метод підходить тим, хто не може користуватися кондиціонером, зокрема людям похилого віку, дітям молодшого віку та вагітним жінкам.

Однак людям зі слабкими селезінкою і шлунком не рекомендується притискати овоч животом на тривалий час, оскільки це може посилити такі симптоми, як біль у шлунку або діарея.

Діти в Китаї сплять із великими зимовими динями Фото: Соцсети

Ян рекомендував людям із підвищеною чутливістю загортати дині в рушники і розміщувати їх на невеликій відстані, щоб звести до мінімуму побічні ефекти.

"Кавун теж ефективний, але він занадто смачний, щоб встояти. Це перестає бути смішним, коли ви намагаєтеся спати з одним із них — це справді корисно!", — зазначили коментатори. А один пожартував, що напевно тому овоч назвали зимовою динею — щоб "привнести трохи зими в літо".

Що таке зимова диня

Це трав'яниста ліана, вид рослин роду Бенінказа родини Гарбузові. Називають його також зимовим гарбузом, восковим гарбузом і кандол. Плоди виростають до 2 м у довжину. У Китаї з неї готують супи і цукерки, подають з м'ясом і рибою. Зимова диня відмінно зберігається, тож її часто їдять взимку, звідки і пішла назва.

Нагадаємо, раніше дівчина спробувала диню за 300 доларів і розповіла про свої враження.

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