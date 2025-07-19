В Китае дети спят в обнимку с овощами: зачем они это делают (фото)

Оказалось, что гигантские зимние дыни охлаждают ночью лучше, чем кондиционер. Этот овощ на 95% состоит из воды и помогает поглощать тепло через контакт с кожей.

Related video

Изнуряющая летняя жара в Китае возродила древний тренд на сон в обнимку с большими зимними дынями. Тема "Спать с зимней дыней прохладнее, чем пользоваться кондиционером" стала вирусной в социальных сетях материкового Китая, и только на одной китайской платформе она набрала 4,4 миллиона просмотров, пишет SCMP.

Многие пользователи поделились фотографиями, на которых они запечатлены спящими, сжимающими в руках эти крупные овощи, по размеру сопоставимые с ребенком, подчеркивая их замечательный охлаждающий эффект.

Зимние дыни могут вырастать до двух метров Фото: Соцсети

Лунма, жительница муниципалитета Тяньцзинь на севере Китая, заявила, что была одной из первых, кто начала спать с дыней и сделала популярным этот эффективный метод охлаждения.

Она купила на местном рынке 14-килограммовую зимнюю дыню для своего ребенка, который жаловался, что из-за летней жары ему трудно спать по ночам.

Она отметила, что воздерживается от использования кондиционера в спальнях, чтобы не простудиться, и считает "древний метод" с дыней жизнеспособной альтернативой.

Каждый день она осторожно похлопывала овощ, чтобы проверить его состояние, и отметила, что ее зимняя дыня оставалась в "отличной форме" даже спустя 26 дней.

Зимние дыни любят дети и животные Фото: Соцсети

Другая участница из провинции Аньхой на востоке Китая призналась, что чувствовала себя глупо, покупая 21-килограммовую зимнюю дыню на рынке, но была приятно удивлена, обнаружив, что это действительно эффективно.

Она отметила, что, если покрыть дыни белым воском, они дольше останутся свежими.

Многие покупают эти овощи для своих детей и домашних животных. Судя по тому, как крепко они цепляются за дыни во время сна на видео, это, похоже, приносит значительную пользу.

Этот метод также довольно экономичен. Одна китаянка сообщила, что ее 14-килограммовая зимняя дыня стоила всего 54 юаня (7,5 доллара США).

Но съесть зимнюю дыню после длительных объятий не получится. Один мужчина попробовал и сказал, что те дыни, с которыми спали люди становится невкусной.

Большие зимние дыни отлично охлаждают в жаркие ночи Фото: Соцсети

Говорят, что сон с дыней в жаркий день – это древний китайский способ охладится летом. Овощ содержит более 95 процентов воды, которая помогает поглощать тепло при контакте с кожей.

Традиционная китайская медицина также использует кожуру этого овоща в рецептах, направленных на выведение жара из организма.

Эксперт по традиционной китайской медицине Ян Цзуфу объяснил, что этот метод подходит тем, кто не может пользоваться кондиционером, в том числе пожилым людям, детям младшего возраста и беременным женщинам.

Однако людям со слабыми селезенкой и желудком не рекомендуется прижимать овощ животом на длительное время, так как это может усугубить такие симптомы, как боль в желудке или диарея.

Дети в Китае спят с большими зимними дынями Фото: Соцсети

Ян рекомендовал людям с повышенной чувствительностью заворачивать дыни в полотенца и размещать их на небольшом расстоянии, чтобы свести к минимуму побочные эффекты.

"Арбуз тоже эффективен, но он слишком вкусен, чтобы устоять. Это перестает быть смешным, когда вы пытаетесь спать с одним из них — это действительно полезно!", — отметили комментаторы. А один пошутил, что наверное поэтому овощ назвали зимней дыней — чтобы "привнести немного зимы в лето".

Что такое зимняя дыня

Это травянистая лиана, вид растений рода Бенинказа семейства Тыквенные. Называют ее также зимней тыквой, восковой тыквой и кандол. Плоды вырастают до 2 м в длину. В Китае из нее готовят супы и конфеты, подают с мясом и рыбой. Зимняя дыня отлично хранится, так что ее часто едят зимой, откуда и пошло название.

Напомним, ранее девушка попробовала дыню за 300 долларов и рассказала о своих впечатлениях.

Также Фокус писал о том, как выбрать сладкий и сочный арбуз.