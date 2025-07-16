Девушка попробовала дыню за 300 долларов: что в ней особенного (фото)

Людям трудно поверить в то, что дыня действительно может стоить почти 300 долларов (примерно 12,6 тысячи гривен). Ответ на этот вопрос неожиданно дала блогерша Бригитт Фелонг из США.

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Девушка опубликовала видео в своем TikTok, в котором дегустирует элитную японскую дыню сорта "Японская корона". Ролик вызвал волну обсуждений в интернете.

На видео 28-летняя блогерша показывает, как достает дыню из роскошной коробки с красной атласной подкладкой. Фрукт напоминает по форме и цвету медовую дыню, однако его происхождение куда более экзотическое — дыня была выращена в японской префектуре Сидзуока и предоставлена компанией Ikigai Fruits, которая занимается поставками деликатесных фруктов класса люкс.

Согласно описанию на сайте бренда, дыня "Японская корона" считается "королем всех фруктов". Каждый плод выращивается вручную, с ежедневным "массажем" и вниманием к форме и аромату. Цена за один экземпляр может достигать $299 (примерно 12,6 тысячи гривен), и продукт считается символом престижа и утонченного вкуса.

В видео Фелонг аккуратно разрезает дыню и делится первым впечатлением.

"Из нее сочится сок… О, как сочно! Какой же вкусный!" — восклицает она, выглядя искренне удивленной.

Несмотря на восторг, блогерша признает, что сама бы не стала покупать такой дорогой фрукт.

"Готова ли я отдать 300 долларов за дыню? Нет. Но вкус действительно на порядок выше обычной", — говорит она в ролике.

Фелонг также отметила, что дыня была подарена ей рынком Butterfield Market, ее любимым местом покупок в Нью-Йорке. Этот жест вызвал неоднозначную реакцию в комментариях:

"Ох, если бы у меня было 300 долларов на дыню", — написал один из зрителей.

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Также стало известно, что девушка стала героиней скандала со счетом в ресторане. 42-летняя женщина из Сиднея (Австралия) пожаловалась в соцсетях на оплату почти на 300 австралийских долларов (8 тысяч 200 гривен), несмотря на то, что она с подругой даже не заказывала основное блюдо.