Дівчина спробувала диню за 300 доларів: що в ній особливого (відео)

Людям важко повірити в те, що диня справді може коштувати майже 300 доларів (приблизно 12,6 тисячі гривень). Відповідь на це питання несподівано дала блогерка Брігітт Фелонг зі США.

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Дівчина опублікувала відео у своєму TikTok, в якому дегустує елітну японську диню сорту "Японська корона". Ролик викликав хвилю обговорень в інтернеті.

На відео 28-річна блогерка показує, як дістає диню з розкішної коробки з червоною атласною підкладкою. Фрукт нагадує за формою і кольором медову диню, проте його походження значно екзотичніше — диню виростили в японській префектурі Сідзуока, а надала її компанія Ikigai Fruits, що займається постачанням делікатесних фруктів класу люкс.

Згідно з описом на сайті бренду, диня "Японська корона" вважається "королем усіх фруктів". Кожен плід вирощують вручну, зі щоденним "масажем" і увагою до форми та аромату. Ціна за один екземпляр може сягати $299 (приблизно 12,6 тисячі гривень), і продукт вважається символом престижу і витонченого смаку.

У відео Фелонг акуратно розрізає диню і ділиться першим враженням.

"З неї сочиться сік... О, як соковито! Який же смачний!" — вигукує вона, виглядаючи щиро здивованою.

Попри захват, блогерка визнає, що сама б не стала купувати такий дорогий фрукт.

"Чи готова я віддати 300 доларів за диню? Ні. Але смак дійсно на порядок вищий за звичайну", — каже вона в ролику.

Фелонг також зазначила, що диню їй подарував ринок Butterfield Market, її улюблене місце покупок у Нью-Йорку. Цей жест викликав неоднозначну реакцію в коментарях:

"Ох, якби в мене було 300 доларів на диню", — написав один із глядачів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік хотів приготувати яєчню на асфальті й був вражений результатом. Житель Лондона (Англія) на ім'я Ішан вирішив перевірити старий міф. Його дослідження тривало три години, але результат виявився далеким від очікуваного.

Також стало відомо, що дівчина стала героїнею скандалу з рахунком у ресторані. 42-річна жінка із Сіднея (Австралія) поскаржилася в соцмережах на оплату майже на 300 австралійських доларів (8 тисяч 200 гривень), попри те, що вона з подругою навіть не замовляла основну страву.