Пациентов немного: в Китае лечат тех, кто не любит ходить на работу

Два месяца назад больница интегрированной традиционной китайской и западной медицины в провинции Хэбэй на севере Китая запустила специальную амбулаторную службу, в которой лечат людей, считающих свою трудовую жизнь бессмысленной.

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Больница запустила специализированную "Клинику по лечению нежелания ходить на работу", цель которой — бороться с тревогой и депрессией, связанными с трудовой деятельностью, пишет South China Morning Post.

Эту идею, как сообщается, предложили родители, которые ранее водили своих детей в "Клинику по преодолению нежелания ходить в школу". Там взрослым помогали справиться с пренебрежением своих детей к учебе путем лечения эмоциональных проблем.

"Раньше, когда дети приходили в клинику "Не люблю ходить в школу", некоторые родители спрашивали, есть ли аналогичная услуга для взрослых, которые не хотят ходить на работу", — прокомментировал инициативу директор отделения сна и психологии больницы, глава клиники Юэ Лиминь.

Клиника старается помочь людям, которые борются с усталостью, истощением, эмоциональной нестабильностью или испытывают общее ощущение бессмысленности своей работы. Если врачи обозначат нежелание работать как тревогу или депрессию, некоторые пациенты могут почувствовать себя неловко, а используя подобное название люди смогут заходить в консультационный кабинет, не чувствуя давления.

"Эти поверхностные симптомы часто обусловлены сложными психологическими или социальными факторами. Наша задача как специалистов — выявить причину, провести систематическую оценку и диагностику, а затем обеспечить лечение и поддержку", — добавил врач.

Процесс диагностики включает в себя интервью для оценки общего эмоционального состояния пациентов и физикальное обследование для исключения органических заболеваний. Затем больница разрабатывает индивидуальный план лечения для каждого пациента.

Хотя клиника получила широкую известность, фактическое число пациентов относительно невелико.

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