Все больше китов и дельфинов выбрасываются на берег: причины их гибели кажутся неожиданными

За последние 30 лет число китов, дельфинов и морских свиней, выбрасывающихся на берег в Шотландии, выросло со 100 до более чем 300. Более того, у некоторых видов частота выбрасывания выросла более чем на 800%.

Исследователи заметили, что за последние три десятилетия киты, дельфины и морские свиньи стали чаще выбрасываться на берег. Исследователи из Шотландской программы по борьбе с выбросами морских животных (SMASS) при Университете Глазго изучают возможные причины этого роста, но утверждают, что точная причина все еще не ясна. Впрочем, некоторые предположения все же есть, пишет Daily Mail.

Массовая гибель дельфинов и китов

Отчет SMASS появился после волны беспрецедентных случаев массового выброса на берег, в ходе которых погибли около 150 животных. Результаты исследований показывают, что причинами массовой гибели китов, в том числе стали:

химические вещества;

пластик;

шумовое загрязнение.

Рост числа животных, случайно запутывающихся в рыболовных снастях, может создавать проблемы для китов и дельфинов. Некоторые виды, такие как глубоководные киты и гринды, также могут приближаться к берегу, поскольку изменение климата меняет распределение их добычи.

Выбрасывание на берег происходит, когда морские млекопитающие подплывают близко к берегу и оказываются в ловушке на мелководье, что приводит к травмам и гибели. Статистика указывает, что в период с 1992 по 2022 год было зарегистрировано 5140 случаев выброса на берег на шотландских пляжах.

Более половины этих случаев выброса на берег приходится на морских свиней: 2676 из них оказались в ловушке на берегу. Второе место по распространенности занимают пелагические дельфины, группа обитающая в океане: 1217 случаев выброса на берег. Еще 492 случая были зарегистрированы следи дельфинов-белобочек, в то время как среди малых полосатиков и горбатых китов число жертв достигло 489.

В то же время наиболее резкий рост числа выбросов на берег наблюдался среди белобочек и усатых китов, причем число выбросов на берег, как показывают данные, росло экспоненциально с 2010 года. У глубоководных животных, таких как кашалоты и пелагические дельфины, наблюдался стабильный, но более медленный рост.

Чем вызван массовый рост гибели животных в океане?

По словам ведущего автора исследования, доктора Рэйчел Леннон, резкий рост числа выбросов на берег вызывает беспокойство, особенно среди усатых китов и белобочек. Ключевой вопрос заключается в том, почему это происходит: например, если рост просто отражает рост популяции, он может быть менее тревожным, по словам ученых. Однако если он вызван запутыванием в сетях и другими действиями человека, это представляет серьезную проблему для сохранения видов.

Исследователи утверждают, что экспоненциальный рост числа случаев выброса на берег, вероятно, обусловлен сочетанием различных факторов. Ученые обнаружили, что животные также страдают от химического и пластикового загрязнения, шумового загрязнения, прилова и запутывания.

Авторы исследования отмечают, что шумовое загрязнение вызывает особую обеспокоенность, поскольку моет дезориентировать животных и нарушить их коммуникацию. С другой стороны ученые считают, что число выбросов на берег могло увеличиться из-за простого роста количества животных в шотландских водах.

