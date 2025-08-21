Дедалі більше китів і дельфінів викидаються на берег: причини їхньої загибелі здаються несподіваними

За останні 30 років кількість китів, дельфінів і морських свиней, що викидаються на берег у Шотландії, зросла зі 100 до більш ніж 300. Ба більше, у деяких видів частота викидання зросла більш ніж на 800%.

Дослідники помітили, що за останні три десятиліття кити, дельфіни та морські свині стали частіше викидатися на берег. Дослідники з Шотландської програми з боротьби з викидами морських тварин (SMASS) при Університеті Глазго вивчають можливі причини цього зростання, але стверджують, що точна причина все ще не ясна. Втім, деякі припущення все ж є, пише Daily Mail.

Масова загибель дельфінів і китів

Звіт SMASS з'явився після хвилі безпрецедентних випадків масового викиду на берег, під час яких загинули близько 150 тварин. Результати досліджень показують, що причинами масової загибелі китів, зокрема, стали:

хімічні речовини;

пластик;

шумове забруднення.

Зростання кількості тварин, які випадково заплутуються в рибальських снастях, може створювати проблеми для китів і дельфінів. Деякі види, такі як глибоководні кити та гринди, також можуть наближатися до берега, оскільки зміна клімату змінює розподіл їхньої здобичі.

Викидання на берег відбувається, коли морські ссавці підпливають близько до берега й опиняються в пастці на мілководді, що призводить до травм і загибелі. Статистика вказує, що в період з 1992 по 2022 рік було зареєстровано 5140 випадків викидання на берег на шотландських пляжах.

Понад половину цих випадків викиду на берег припадає на морських свиней: 2676 з них опинилися в пастці на березі. Друге місце за поширеністю посідають пелагічні дельфіни, група, що мешкає в океані: 1217 випадків викиду на берег. Ще 492 випадки були зареєстровані сліди дельфінів-білобочок, тоді як серед малих смугастих і горбатих китів кількість жертв досягла 489.

Водночас найбільш різке зростання кількості викидів на берег спостерігалося серед білобочок і вусатих китів, причому кількість викидів на берег, як показують дані, зростала експоненціально з 2010 року. У глибоководних тварин, таких як кашалоти й пелагічні дельфіни, спостерігалося стабільне, але повільніше зростання.

Чим викликане масове зростання загибелі тварин в океані?

За словами провідного автора дослідження, доктора Рейчел Леннон, різке зростання кількості викидів на берег викликає занепокоєння, особливо серед вусатих китів і білобочок. Ключове питання полягає в тому, чому це відбувається: наприклад, якщо зростання просто відображає зростання популяції, воно може бути менш тривожним, за словами вчених. Однак якщо воно спричинене заплутуванням у сітках та іншими діями людини, це становить серйозну проблему для збереження видів.

Дослідники стверджують, що експоненціальне зростання кількості випадків викидання на берег, імовірно, зумовлене поєднанням різних чинників. Вчені виявили, що тварини також страждають від хімічного і пластикового забруднення, шумового забруднення, прилову і заплутування.

Автори дослідження зазначають, що шумове забруднення викликає особливу стурбованість, оскільки може дезорієнтувати тварин і порушити їхню комунікацію. З іншого боку вчені вважають, що кількість викидів на берег могла збільшитися через просте зростання кількості тварин у шотландських водах.

