Движение на Луне: ученые распечатали лунные образцы через 50 лет и сделали открытие (фото)

Спустя 53 года после того, как в последний раз на Землю астронавты доставили образцы с Луны, последние продолжают давать возможность ученым делать революционные открытия. Исследователи впервые распечатали капсулы с лунными образцами, привезенными астронавтами миссии “Аполлон-17” и смогли улучшить понимание происхождения яркой полосы на поверхности Луны.

Астронавты миссии "Аполлон-17" в 1972 году доставили на Землю рекордные 110,5 килограммов лунных горных пород. Некоторые из этих образцов обставились запечатанными в специальных капсулах 53 года, но их наконец-то открыли. С помощью современных технологий ученые изучили горные породы и получили больше информации о яркой полосе на Луне под названием Light Mantle, которая, как считается, является остатком перемещения горных пород во время оползня в далеком прошлом. Точная причина появления этого оползня пока неизвестна, но есть предположения. Исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets, пишет Interesting Engineering.

Одно из целей миссии "Аполлон-17’ было изучение Light Mantle, пятикилометрового отложения горных пород у подножия горы South Massif. По словам ученых, Light Mantle – это единственный известный оползень на Луне, но никто точно не знает причину его образования и что ему позволило растянуться на несколько километров. Астронавты в 1972 году привезли на Землю образцы горных пород, полученные из отложений древнего оползня.

Образцы лунных горных пород. Они хранились в запечатанном виде 53 года Фото: NASA

Более 50 лет назад не было таких технологий, как сейчас, которые бы позволили тщательно изучить лунные образцы. При этом некоторые из них NASA специально оставило в запечатанном виде в специальных капсулах, чтобы провести исследования в будущем.

Астронавт Харрисон Шмитт из миссии "Аполлон-17" на Луне Фото: NASA

Авторы исследования использовали новые технологии сканирования для детального анализа содержимого горных пород, взятых из Light Mantle. Ученых особенно интересовали, отколовшиеся от склона горы South Massif. во время оползня. Ранее ученые использовали компьютерное моделирование для воссоздания оползней на Луне. Теперь они сравнили результаты моделирования с фактическим содержимым образцов горных пород.

Место, где были взяты образцы лунного оползня Фото: NASA

По словам ученых, обломки многое рассказали о процессе движения оползня и о том, как перемещались горные породы у него внутри. Но ученые пока точно не знают, что вызвало оползень. Возможно, причиной этого явления стали обломки, выброшенные с поверхности Луны, во время удара астероида, который создал кратер Тихо. Этот удар мог привести к выбросу огромного количества обломков горных пород. Достигнув поверхности, обломки образовали более мелкие вторичные кратеры, расходящиеся от Тихо. Ученые считают, что часть обломков, выброшенных при создании кратера Тихо, могла попасть на склоны горы South Massif. Это могло спровоцировать оползень, который в конечном итоге сформировал Light Mantle.

