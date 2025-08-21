Рух на Місяці: вчені роздрукували місячні зразки через 50 років і зробили відкриття (фото)

Через 53 роки після того, як востаннє на Землю астронавти доставили зразки з Місяця, останні й далі дають змогу вченим робити революційні відкриття. Дослідники вперше роздрукували капсули з місячними зразками, привезеними астронавтами місії "Аполлон-17" і змогли поліпшити розуміння походження яскравої смуги на поверхні Місяця.

Астронавти місії "Аполлон-17" 1972 року доставили на Землю рекордні 110,5 кілограмів місячних гірських порід. Деякі з цих зразків обставилися запечатаними в спеціальних капсулах 53 роки, але їх нарешті відкрили. За допомогою сучасних технологій вчені вивчили гірські породи і отримали більше інформації про яскраву смугу на Місяці під назвою Light Mantle, яка, як вважається, є залишком переміщення гірських порід під час зсуву в далекому минулому. Точна причина появи цього зсуву поки невідома, але є припущення. Дослідження опубліковано в Journal of Geophysical Research: Planets, пише Interesting Engineering.

Однією з цілей місії "Аполлон-17" було вивчення Light Mantle, п'ятикілометрового відкладення гірських порід біля підніжжя гори South Massif. За словами вчених, Light Mantle — це єдиний відомий зсув ґрунту на Місяці, але ніхто достеменно не знає причину його утворення і що йому дозволило розтягнутися на кілька кілометрів. Астронавти 1972 року привезли на Землю зразки гірських порід, отримані з відкладень стародавнього зсуву.

Зразки місячних гірських порід. Вони зберігалися в запечатаному вигляді 53 роки Фото: solar-system

Понад 50 років тому не було таких технологій, як зараз, які б дозволили ретельно вивчити місячні зразки. При цьому деякі з них NASA спеціально залишило в запечатаному вигляді в спеціальних капсулах, щоб провести дослідження в майбутньому.

Астронавт Гаррісон Шмітт із місії "Аполлон-17" на Місяці Фото: solar-system

Автори дослідження використовували нові технології сканування для детального аналізу вмісту гірських порід, узятих з Light Mantle. Вчених особливо цікавили породи, що відкололися від схилу гори South Massif. під час зсуву. Раніше вчені використовували комп'ютерне моделювання для відтворення зсувів на Місяці. Тепер вони порівняли результати моделювання з фактичним вмістом зразків гірських порід.

Місце, де було взято зразки місячного зсуву ґрунту Фото: solar-system

За словами вчених, уламки багато чого розповіли про процес руху зсуву ґрунту і про те, як переміщалися гірські породи у нього всередині. Але вчені поки точно не знають, що спричинило зсув ґрунту. Можливо, причиною цього явища стали уламки, викинуті з поверхні Місяця, під час удару астероїда, який створив кратер Тихо. Цей удар міг призвести до викиду величезної кількості уламків гірських порід. Досягнувши поверхні, уламки утворили дрібніші вторинні кратери, що розходяться від Тихо. Вчені вважають, що частина уламків, викинутих під час створення кратера Тихо, могла потрапити на схили гори South Massif. Це могло спровокувати зсув ґрунту, який зрештою сформував Light Mantle.

