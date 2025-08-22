Спустя 120 лет в Австралии найден совершенно новый коралловый риф: высотой 500 метров (видео)

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и таит в себе множество тайн – одной из них стал гигантский коралловый риф, который удалось открыть впервые за 120 лет. Примечательно то, что высота этого кораллового рифа составляет невероятные 500 метров.

Большой Барьерный риф (ББР) в Австралии состоит почти из 3000 отдельных рифов и в 2020 году, впервые за 120 лет, к нему присоединился новый член. Исследователи обнаружили неизвестный ранее огромный коралловый риф, высота которого составляет 500 метров – для сравнения, это выше Эмпайр-стейт-билдинг, пишет IFLScience.

Гигантский коралловый риф в Австралии

Открытие нового кораллового рифа оказалось хорошей новостью по целому ряду причин: во-первых, ученые были впечатлены его размеров, во-вторых, кораллы были в хорошем состоянии, несмотря на то, что большая часть Большого Барьерного Рифа была опустошена серией массовых обесцвечиваний.

Коралловый риф был обнаружен командой Института океана имени Шмидта, которая проводила картирование морского дна северной части Большого Барьерного рифа. Далее ученым удалось погрузиться и исследовать риф с помощью дистанционно управляемого аппарата SuBastian.

Картирование показало, что высота отколовшегося рифа составляет более 500 метров: у основания риф достигает 1,5 километра в длину, но он довольно узкий. Далее риф поднимается на 500 метров, поддерживая небольшой риф длиной 300 метров и шириной всего 15 метров, лежащий всего в 40 метрах под поверхностью.

Таинственный океан

По словам исполнительного директора Института океана имени Шмидта, доктора Джотики Вирмани, обнаружение нового рифа такой высоты в районе Большого Барьерного рифа показывает, насколько загадочным является океаническое дно. Это мощное сочетание картографических данных и подводных снимков будет использовано для изучения этого нового рифа и его роли в невероятном районе Всемирного наследия Большой Барьерный риф.

По словам соавтора исследования, доктора Робина Бимана из Университета Джеймса Кука, риф содержит все основные компоненты процветающего тропического рифа:

твердые кораллы;

мягкие кораллы;

рыбу;

акул.

Открытие нового рифа размером с небоскреб увеличило общее число отдельных рифов в этом районе до восьми. Находка также подтверждает, что ученые все еще продолжают находить неизвестные структуры и новые виды в океане.

