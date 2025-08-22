Через 120 років в Австралії знайдено абсолютно новий кораловий риф: заввишки 500 метрів (відео)

Океан покриває понад половину поверхні планети й таїть у собі безліч таємниць — однією з них став гігантський кораловий риф, який вдалося відкрити вперше за 120 років. Примітно те, що висота цього коралового рифу становить неймовірні 500 метрів.

Related video

Великий Бар'єрний риф (ВБР) в Австралії складається майже з 3000 окремих рифів і 2020 року, вперше за 120 років, до нього приєднався новий член. Дослідники виявили невідомий раніше величезний кораловий риф, висота якого становить 500 метрів — для порівняння, це вище за Емпайр-стейт-білдінг, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Гігантський кораловий риф в Австралії

Відкриття нового коралового рифу виявилося гарною новиною з цілої низки причин: по-перше, вчені були вражені його розмірами, по-друге, корали були в хорошому стані, попри те, що більша частина Великого Бар'єрного Рифу була спустошена серією масових знебарвлень.

Кораловий риф був виявлений командою Інституту океану імені Шмідта, яка проводила картування морського дна північної частини Великого Бар'єрного рифу. Далі вченим вдалося зануритися і дослідити риф за допомогою дистанційно керованого апарату SuBastian.

Картування показало, що висота рифа, що відколовся, становить понад 500 метрів: біля основи риф досягає 1,5 кілометра завдовжки, але він досить вузький. Далі риф піднімається на 500 метрів, підтримуючи невеликий риф завдовжки 300 метрів і завширшки лише 15 метрів, що лежить лише за 40 метрів під поверхнею.

Таємничий океан

За словами виконавчого директора Інституту океану імені Шмідта, доктора Джотіки Вірмані, виявлення нового рифа такої висоти в районі Великого Бар'єрного рифу показує, наскільки загадковим є океанічне дно. Це потужне поєднання картографічних даних і підводних знімків буде використане для вивчення цього нового рифа і його ролі в неймовірному районі Всесвітньої спадщини Великий Бар'єрний риф.

За словами співавтора дослідження, доктора Робіна Бімана з Університету Джеймса Кука, риф містить усі основні компоненти тропічного рифа, що процвітає:

тверді корали;

м'які корали;

рибу;

акул.

Відкриття нового рифа розміром з хмарочос збільшило загальну кількість окремих рифів у цьому районі до восьми. Знахідка також підтверджує, що вчені все ще продовжують знаходити невідомі структури і нові види в океані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Великому Бар'єрному рифі вчені виявили рідкісний вид восьминога.

Раніше Фокус писав про рекордне масове вимирання в океані: ми наближаємося до незворотної точки неповернення.