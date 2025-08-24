Действуют как летчики-истребители: какие морские животные использую ласты вместо пропеллеров

Исследователи только что обнаружили, что ласты горбатых китов позволяют им двигаться “как подводным летчикам истребителям”, создавая уникальные пузырчатые сети. Эти сети, как известно, морские гиганты используют во время охоты.

Десятилетиями горбатых китов по всему миру видели исполняющими странный и уникальный трюк: под водой морские гиганты начинают кружиться в спирали, выпуская потоки пузырьков, образуя кольца, поднимающиеся к поверхности. Как оказалось, такое поведение – не просто развлечение, а хитрая стратегия, разработанная китами для ловли добычи, которая, запутавшись, попадает в эти "пузырчатые сети", пишет IFLScience.

Уникальный способ охоты

Исследователи обнаружили, что такое поведение – эффективный способ добычи пищи, но он не наблюдался ни у одного другого вида китов, даже среди усатых китов. В новом исследовании команда под руководством Кэмерона Немета из Гавайского университета в Маноа, сосредоточилась на том, чтобы выяснить, как морские гиганты реализуют эту невероятную стратегию.

В новом анализе ученые изучили морфологию кита и биомеханику, связанную с его спиральным движением под водой. Результаты показали, что киты и другие китообразные выработали различные специализированные тактики для добычи пищи и навигации. Однако охота с помощью пузырьковой сети является одним и наиболее креативных примеров. Не менее любопытно и то, что такое поведение было зарегистрировано среди горбатых китов по всему миру – от побережья Австралии и Антарктического полуострова до вод Британской Колумбии и залива Мэн.

По словам Немета, добыча с помощью пузырьковой сети – уникальная стратегия, используемая горбатыми китами. В ходе нее киты плавают по спирали вокруг группы добычи, выдыхая воздух через дыхало. Эти пузырьки медленно поднимаются к поверхности и образуют сетчатую структуру, захватывая добычу. Поскольку усатые киты питаются большими косяками рыбы и криля, это позволяет горбатым китам собирать больше добычи в плотные скопления, чтобы съесть больше добычи за один заход.

Морские летчики-истребители

В новом исследовании Немет с командой использовали для сбора данных кадры с беспилотников и неинвазивные метки-присоски, отслеживающие движение китов в воде. Это позволило ученым точно количественно оценить маневренность, необходимую для этих сложных маневров.

Команде также удалось выяснить то, что секрет успеха стратегии на самом деле кроется в массивных грудных ластах китов. Впрочем, это не стало чем-то неожиданным. Дело в том, что предыдущие исследования морфологии горбатых китов показали, что их ласты повышают маневренность. Однако ученые с удивлением обнаружили, что только они способны к повороту, необходимому для работы пузырчатых сетей.

В результате ученые сравнили движения китов с движениями больших самолетов. В то время как самолеты полагаются на огромные крылья, чтобы удерживать свой огромный вес от падения и маневрировать своим жестким каркасом в воздухе, у большинства китов относительно небольшие грудные ласты.

Нейтральная плавучесть в воде освобождает китов от необходимости создавать подъемную силу, как у самолета. Однако у горбатых китов грудные ласты аномально большие, что позволяет им выполнять акробатические маневры в самых разных поведенческих ситуациях.

В результате, даже сохраняя скорость, морские гиганты могут совершать резкие повороты, регулируя угол крена тела, быстро меняя направление движения для подготовки к захвату и быстро ускоряясь, чтобы захватить свою добычу. Таким образом ученые пришли к выводу, что горбаты киты в океане ведут себя как подводные летчики истребители. Данные также указывают, что грудные плавники горбатых китов могут создавать почти половину силы, необходимой для поворота, что делает их чрезвычайно эффективными при использовании этой стратегии добычи.

Секрет хорошей сети для ловли пузырей, похоже, кроется в ластах Фото: University of Hawaii

