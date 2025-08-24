Діють як льотчики-винищувачі: які морські тварини використовують ласти замість пропелерів

Дослідники щойно виявили, що ласти горбатих китів дають їм змогу рухатися "як підводним льотчикам винищувачам", створюючи унікальні бульбашкові сітки. Ці сітки, як відомо, морські гіганти використовують під час полювання.

Десятиліттями горбатих китів по всьому світу бачили, як вони виконують дивний і унікальний трюк: під водою морські гіганти починають кружляти в спіралі, випускаючи потоки бульбашок, утворюючи кільця, які піднімаються до поверхні. Як виявилося, така поведінка — не просто розвага, а хитра стратегія, розроблена китами для лову здобичі, яка, заплутавшись, потрапляє в ці "бульбашкові сітки", пише IFLScience.

Унікальний спосіб полювання

Дослідники виявили, що така поведінка — ефективний спосіб видобутку їжі, але він не спостерігався в жодного іншого виду китів, навіть серед вусатих китів. У новому дослідженні команда під керівництвом Кемерона Немета з Гавайського університету в Маноа, зосередилася на тому, щоб з'ясувати, як морські гіганти реалізують цю неймовірну стратегію.

У новому аналізі вчені вивчили морфологію кита і біомеханіку, пов'язану з його спіральним рухом під водою. Результати показали, що кити та інші китоподібні виробили різні спеціалізовані тактики для добування їжі та навігації. Однак полювання за допомогою бульбашкової сітки є одним і найбільш креативних прикладів. Не менш цікаво й те, що така поведінка була зареєстрована серед горбатих китів по всьому світу — від узбережжя Австралії та Антарктичного півострова до вод Британської Колумбії та затоки Мен.

За словами Немета, видобуток за допомогою бульбашкової сітки — унікальна стратегія, яку використовують горбаті кити. Під час неї кити плавають по спіралі навколо групи здобичі, видихаючи повітря через дихало. Ці бульбашки повільно піднімаються до поверхні й утворюють сітчасту структуру, захоплюючи здобич. Оскільки вусаті кити харчуються великими косяками риби й криля, це дозволяє горбатим китам збирати більше здобичі в щільні скупчення, щоб з'їсти більше здобичі за один захід.

Морські льотчики-винищувачі

У новому дослідженні Немет з командою використовували для збору даних кадри з безпілотників і неінвазивні мітки-присоски, що відстежують рух китів у воді. Це дало змогу вченим точно кількісно оцінити маневровість, необхідну для цих складних маневрів.

Команді також вдалося з'ясувати те, що секрет успіху стратегії насправді криється в масивних грудних ластах китів. Втім, це не стало чимось несподіваним. Річ у тім, що попередні дослідження морфології горбатих китів показали, що їхні ласти підвищують маневровість. Однак учені з подивом виявили, що тільки вони здатні до повороту, необхідного для роботи пухирчастих сіток.

У результаті вчені порівняли рухи китів з рухами великих літаків. У той час як літаки покладаються на величезні крила, щоб утримувати свою величезну вагу від падіння і маневрувати своїм жорстким каркасом у повітрі, у більшості китів відносно невеликі грудні ласти.

Нейтральна плавучість у воді звільняє китів від необхідності створювати підйомну силу, як у літака. Однак у горбатих китів грудні ласти аномально великі, що дозволяє їм виконувати акробатичні маневри в найрізноманітніших поведінкових ситуаціях.

У результаті, навіть зберігаючи швидкість, морські гіганти можуть здійснювати різкі повороти, регулюючи кут крену тіла, швидко змінюючи напрямок руху для підготовки до захоплення і швидко прискорюючись, щоб захопити свою здобич. Таким чином вчені дійшли висновку, що горбаті кити в океані поводяться як підводні льотчики винищувачі. Дані також вказують, що грудні плавники горбатих китів можуть створювати майже половину сили, необхідної для повороту, що робить їх надзвичайно ефективними при використанні цієї стратегії здобичі.

